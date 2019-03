Er war Lehrer, ist Vater, Autor und Entertainer: Guido Kasmann ist mit seinen Büchern und Geschichten darüber hinaus einmal im Jahr Gast der Mariengrundschule in Herbern. Gestern kamen die beiden dritten Klassen mit den Lehrerinnen Hedwig Beermann, Andrea Risthaus und Claudia Breer in den Genuss einer Lesung mit Musik. Der Förderverein der Schule unterstützte den Ausflug in die Fantasiewelt mit Drachen, Kobolden und Feen finanziell. Ausgewählt hatte Kasmann das Buch „Der schwarze Nebel“. Das brachte er den Kindern mit Vorlesepassagen näher. Allerdings versteht Kasmann es, im Gespräch mit den Kindern Figuren aus dem Buch sprechen zu lassen. Es bleibt für die Mädchen und Jungen spannend. Deswegen hängen sie auch den Lippen des Autors. Für die Entspannung sorgte ein gemeinsam gesungenes Lied.