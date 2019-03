Bei der größten Gemeinschaftsaktion in der Gemeinde Ascheberg sind am Samstag (9. März) in den drei Orten wieder Putzkolonnen an Straßenrändern unterwegs. Sie sammeln ein, was ignorante Zeitgenossen so alles achtlos weggeworfen haben. In der Ortschaft Ascheberg steht in diesem Jahr ein kleines Jubiläum an. Vor 25 Jahren wurde erstmals im größeren Stil Müll eingesammelt.

Vorläufer waren, eingeladen von der KAB, erste kleinere Müllsammelaktionen in den Jahren 1990 und 1992. Edmund Heinermann und Willi Pelster sind die Initiatoren. Dann bilden KAB, M&M-Umweltgruppe sowie CDU ein Organisatorentrio. Seit dem 16. April 1994 wird Ascheberg regelmäßig gesäubert. Inzwischen kümmern sich CDU und JU um die Organisation. In Ascheberg sind Mülltüten und -tonnen wie in den Vorjahren um 8 Uhr am Recyclinghof zu haben. Dorthin bringen die Sammler auch ihren Müll. Wie üblich wird ab 11.45 Uhr auf dem Bauernhof St. Georg eine Erbsensuppe und Pommes gereicht. Die Organisatoren empfehlen dringend das Tragen von Warnwesten.

Die Annahme war 1994 noch an der Altefeldstraße. Foto: mbe

Mit ihrem Naherholungsgebiet vor der Haustür sind die Davensberger deutlich früher gestartet. Los ging es 1971 mit 19 aktiven Mitgliedern des damaligen Jugendparlamentes, die 45 Kilometer Wanderwege vom Müll befreiten. Ein Jahr später begannen die Heimatfreunde andere Vereine und Organisationen ins Boot zu holen. Am Samstag (9. März) werden die Helfer um 14 Uhr am Burgturm zur Ausgabe der Mülltüten erwartet. Später warten dort Getränke und Würstchen auf die Helfer.

Essen gab es am Bauernhof. Foto: mbe

Die Herberner beginnen mit der Aktion um 8.15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus an der Bernhardstraße. Ab 11.30 Uhr warten hier Erbsensuppe für alle Teilnehmer und Pommes für die Kinder auf die Helfer. 1995 spuckten die Vereine des Dorfes erstmals in die Hände.