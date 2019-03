Noch stehen sie in den Garagen: Oldtimer werden mit den ersten Sonnenstrahlen wieder ans Tageslicht geholt. Deswegen veranstaltet die Gaststätte „Breil-Klause“ in Zusammenarbeit mit dem AC Ascheberg wieder ein monatliches Oldtimer-Treffen in Ascheberg.

Oldtimer und Youngtimer aller Hersteller sind bei dem Treffen auf dem Gaststätten-Parkplatz willkommen – egal ob Kraftrad, Automobil oder Nutzfahrzeug. Die Treffen finden an jedem zweiten Mittwoch im Monat jeweils ab 16 Uhr auf dem Gelände der Gaststätte „Breil-Klause“ am Bahnhofsweg in Ascheberg statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, und für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Los geht es am Mittwoch (13. März). Die Serie läuft bis zum Oktober. Termine sind 10. April. 8. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 14. August, 11. September und 9. Oktober. Weitere Informationen unter www.ac-ascheberg.de und www.frenkings-tenne.de.