„Die Telefonanlage wird am 18. Januar umgestellt.“ So wird der Besucher der Gemeinde-Homepage begrüßt. Das ist zwar nur ein Mini-Bausteinchen dieser Geschichte, aber der öffentliche Hinweis, dass in der Verwaltung schon einmal Dinge zwischen den Stühlen liegen bleiben. Bei Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit hat der Gemeinderat mit Mehrheit beschlossen, durch eine neue Stelle Abhilfe zu schaffen. Gestern stellten Bürgermeister Dr. Bert Risthaus und Fachbereichsleiter Helmut Sunder­haus die 37-jährige Münsteranerin Simone Böhnisch als neue Wirtschaftsförderin vor.

Die gelernte Diplom-Geografin hat an Einzelhandelsgutachten in zwei Büros mitgearbeitet. Zuletzt war sie in der Kommunikationsabteilung eines Unternehmens der Bau- und Wohnungswirtschaft tätig. Böhnisch hat Wirtschafts- und Stadtentwicklungsthemen redaktionell betreut. Sich selbst bezeichnet die Münsteranerin als sportlich und reisefreudig. Zu den Hobbys zählen auch ein großer Freundeskreis, zeichnen und fotografieren.

Mit dem 1. März hat für sie die Stunde Null begonnen: „Die erste Phase wird vom Kennenlernen bestimmt“, ist Böhnisch neugierig auf Verwaltungsabläufe und Kontakte zu den Gewerbevereinen, zu Ascheberg Marketing und zu Betrieben. Und damit wird schon klar: Die Wirtschaftsförderin wird Netzwerkerin nach innen und nach außen. Mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gibt es eine zweite Schnittstelle zwischen Rathaus und Öffentlichkeit. Das nötige Instrumentarium hat die neue Verwaltungsmitarbeiterin bei ihren bisherigen Stationen eingesammelt.

In den Alltag eingebunden wird Böhnisch insbesondere über Projekte. Auf der Startliste stehen Internet-Relaunch, redaktionelles Überarbeiten von Print-Medien der Gemeinde, Verfassen von Presseinformationen, WLAN in den drei Ortskernen, Hinweisschilder in den Gewerbegebieten und das Unternehmerfrühstück 2020. Den Treff 2019 organisiert noch Ascheberg Marketing. Dort wird Böhnisch sich als Teil der Kennenlern-Tour vorstellen.

Was auf dem Feld der Wirtschaftsförderung bereitliegt, ist bei der umstrittenen Stellendebatte in Rat und Ausschüssen zusammengetragen worden. Welche Rolle was im Alltag spielen wird, ist aktuell schwer zu sagen. „Ich habe natürlich Ideen, was angefasst werden könnte. Wichtig ist aber, was in den Gesprächen mit den Unternehmen und Betrieben als Anliegen formuliert wird“, hält Böhnisch das Spektrum natürlich noch offen.