In Untersuchungshaft befindet sich ein 21-jähriger Mann seit Donnerstagnachmittag. Er ist verdächtig, die Einbruchsserie übers Wochenende begangen zu haben. Der wohnungslose Mann aus Herne war bei Verwandten in Ascheberg untergekommen, teilt die Polizei mit.

Der Habe habe im Laufe der Woche einer 18-jährigen Aschebergerin Schmuck gezeigt und einzelne Schmuckstücke überlassen. Diese hatte sich an die Polizei gewandt. Nachdem das zuständige Amtsgericht in Münster auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, vollstreckten Polizisten diesen am Mittwochmorgen. Dabei fanden sie bei dem 21-Jährigen Diebesgut im Wert von über 10 000 Euro. Die Beamten stellten Schmuck, Uhren, Unterhaltungselektronik und Werkzeugmaschinen sicher. Den Tatverdächtigen nahmen sie vorläufig fest. Am Folgetag erließ der Amtsrichter den Untersuchungshaftbefehl. Die Geschädigten haben inzwischen die sichergestellten Gegenstände als ihr Eigentum identifiziert. Das Motiv für die Einbrüche dürfte in der Finanzierung der Drogensucht des polizeibekannten 21-Jährigen liegen, schließt die Polizei ihre Mitteilungen.