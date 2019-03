Spatenstich beendet das lange Warten

Kellerraum und offene Garage an der Biete – für den Rettungsdienst war der Wechsel an die Lüdinghauser Straße 1980 ein Quantensprung. „Jetzt wird der Unterschied ähnlich sein“, erwartet Thomas Rüller . Der Ascheberger hat den Umzug vor 39 Jahren erlebt und wird in einigen Monaten an die Herberner Straße umziehen. Gestern wurde dort mit dem ersten Spatenstich der Schritt vom Warten zum Bauen vollzogen.

Der Kreis Coesfeld als Bauherr setzt dem Deutschen Roten Kreuz auf einem Gelände der Gemeinde Ascheberg nicht nur die bisherigen Räume in einem neuen Gebäude vor. Der Rettungsdienst in Ascheberg wird ausgeweitet. Die Halle bietet Platz für drei Fahrzeuge. Darüber hinaus ist in dem Gebäude eine Desinfektionshalle vorgesehen. Gebaut, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, werde nach dem neuesten Stand der Technik. Es entstehe ein energetisch sehr interessantes Gebäude. Das Wichtigste: „Es ermöglicht eine zeitmäßige gute Hilfe.“

Der Bau passe gut ins Ortsbild, nannte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus einen von drei Aspekten, die aus Gemeindesicht wichtig sind. Mit mehr Personal und mehr Fahrzeugen werde das Schutzniveau auch für die nahe Autobahn steigen. Städteplanerisch sei bedeutlsam, dass die Rettungswache Platz für einen Vollsortimenter mache.

DRK-Präsident Konrad Püning schlug eine Brücke von der Suche nach geeignetem Personal zum neuen Gebäude: „Eine gute ausgestattete Rettungswache hilft Personal zu finden.“ Dahinter steht, dass der Rettungsdienst wächst. Das erfordere beispielsweise der demografische Wandel. Rettungsdienstleiter Michael Hofmann dankte dafür, dass der Kreis das DRK-Wissen bei den Planungen berücksichtigt habe: „Wir sind immer einbezogen worden.“

Nach einem Imbiss in der Rettungswache an der Lüdinghauser Straße fuhr die Gruppe zum neuen Standort vor der Kita Grashüpfer zum ersten Spatenstich. Josef Wolber, Gebäudemanager beim Kreis Coesfeld, ist zuversichtlich, dass die Arbeiten im Oktober abgeschlossen sind. Architekt Wolfgang Döhring mahnt, dass dafür alle Handwerker mitspielen müssten. Er stellte zwei getrennte und doch verbundene Gebäudeteile vor. Neben der Fahrzeughalle wird ein zweigeschossiges Bauwerk für Lager, Sanitär- und Sozialräume geschaffen. Die Gebäudeteile sind nicht nur durch Türen verbunden, sondern auch mit einem Lüftungssystem. Weil die Gerätschaften nicht allen Temperaturen ausgesetzt werden dürfen, wird die Fahrzeughalle mal geheizt, dann gekühlt.

Geplant, so Wolber, habe man in Ascheberg schon seit dem Jahr 2011. Am Ende sei es nicht gelungen einen Generalunternehmer zu finden. Jetzt werde in Portionen ausgeschrieben. Die „Ehrenrunde“ sei zudem genutzt worden, um nach dem neuen Rettungsbedarfsplan zwei weitere Räume einzuplanen. Damit wird die Rettungswache auf dem neuesten Stand sein. Wie das aktuelle Gebäude es im Jahr 1980 war.