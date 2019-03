„Ich war überrascht, als ich vor drei Wochen den Anruf erhalten habe.“ Pfarrerin Angelika Ludwig war gestern Mittag auf dem Weg zum Kindergartenprovisorium an der Profilschule. Mit Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier, Sabine Busch vom Evangelischen Kirchenkreis Münster und Heike Berling-Hank von der Evangelischen Mirjam Kirchengemeinde stellte sie den Start der zehnten Ascheberger Kita zum 1. August 2019 vor.

Als die Grashüpfer in Richtung Herberner Straße weggesprungen waren, schien der Weg frei für ein Nutzen der Räume durch die Profilschule zu sein. Daraus wird nichts, denn im Kindergartenbedarfsplan reichen ab 1. August die Plätze nicht aus. Es besteht Bedarf für zwei weitere Gruppen. „Wir hatten gedacht, dass wir in Ruhe einen Investor suchen und die evangelische Kita am Hoveloh für das Jahr 20/21 bauen“, berichtete Stohldreier. Das hilft in der aktuellen Lage nicht. Deswegen bat die Gemeinde den Evangelischen Kirchenkreis Münster seine 24. Kita schon in diesem Sommer an den Start zu bringen. Entstehen wird die Evangelische Mirjam-Tageseinrichtung im Zusammenspiel mit anderen Kitas des Trägers. Sabine Busch ist zuversichtlich, genügend Personal zu finden. Die Leiterfrage soll im Mai beantwortet werden.

„Es ist eine schöne Chance für eine Diaspoara-Landgemeinde. Ein Kindergarten mit jungen Familien befruchtet das Gemeindeleben“, spricht Pfarrerin Ludwig nicht über die Arbeit, die ein Jahr früher als erwartet zu leisten ist. Mit der Namensgeberin ist auch eine musische Erziehung verbunden. Darüber hinaus, so Busch, stehe die Arbeit unter dem Leitwort, die Schöpfung zu bewahren.

Für Eltern, die Kinder für einen Start im Sommer in einer Ascheberger Kita angemeldet haben, ergibt sich mit dieser Nachricht folgendes Szenario: Für 25 Kinder ist in den bisherigen Kitas kein Platz. Ihre Eltern erhalten einen gemeinsamen Brief von Träger und Gemeinde. Das Angebot: Die 16 U 3-Kinder und neun Ü 3-Kinder finden zum 1. August in dem erprobten Provisorium an der Nordkirchener Straße einen Platz. Bis dahin werden die Räume frisch gestrichen, das Personal organisiert und Mobiliar bestellt. Wenn das Gebäude an der Hoveloh fertig ist, erfolgt der Umzug. Dort wird es einen Vier-Gruppen-Kindergarten geben.