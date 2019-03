Müde in Richtung Jubiläum

Im nächsten Jahr feiert der Heimatverein Davensberg sein 50-jähriges Bestehen. Am Donnerstagabend ehrte die Vorsitzende Anneliese Buntrock Heinz Hülsmann bei der Jahresversammlung im Heimathaus für 50-jährige Treue. Wer bei dieser Konstellation stutzt, erhält die Antwort im Jahr 1969. „Damals waren die Davensberger Mitglieder im Heimatverein Ascheberg. Alfons Lohmann hat es in die Hand genommen, einen Verein in Davensberg zu gründen“, weiß Buntrock noch. Und Hermann Grube erinnerte sich: „Wir sind nach Seppenrade gefahren. Die hatten gerade einen Heimatverein gegründet. Heinrich Schlütermann hat uns Tipps gegeben. Ich habe damals den Bulli gefahren.“

Vom Aufbruch und dem Elan vor einem halben Jahrhundert ist nicht viel geblieben. Lediglich elf von 292 Heimatfreunden kamen zur Versammlung ins Heimathaus. Die Stimmung war nicht nur beim Verlesen von 14 Namen Verstorbener bedrückt. Der Appell zum Mitmachen, der mit der Einladung verteilt worden war, verhallte ungehört. Die Resignation beim verbliebenen Vorstand und den Mitgliedern war greifbar. Dabei hat der Verein eine gute gefüllte Kasse und ein Programm, das mit Höhepunkten wie dem Wander- und Radwandertag, an dem 412 Menschen teilnahmen, und dem Künstler- und Hobbymarkt wirkliche Knüller bereithält. Ob Singen, Eiserkuchen und Maikäfer essen, Herdfeuernachmittag oder Lambertusfeier – auch darüber hinaus ist das von Werner Eickholt vorgestellte Programmangebot vielfältig.

Burgturmführungen und die Trauungen im Davensberger Wahrzeichen lassen den Heimatverein finanziell gut aussehen, wie Schatzmeister Wilhelm Henrichmann betonte. Heinz Hülsmann und Dr. Hubertus Erfmann bescheinigten ihm korrektes Arbeiten. Für Hülsmann wird im nächsten Jahr Dierk Straeter die Kasse prüfen.

Rar haben sich nicht nur die Mitglieder bei den Versammlungen gemacht, auch bei den Helfern sind die Reihen ausgedünnt. So berichtete Buntrock, dass Mitglieder des Heimatvereins Capelle am Tag nach einer Burgführung gekommen seien, um defekte Glühbirnen im Heimathaus auszutauschen.

Für eine gemeinsame Jubiläumsfeier mit den Bürgerschützen, die im nächsten Jahr 100 Jahre alt werden, hat Buntrock sich bei den Schützen einen Korb abgeholt. Als Alternative stellte sie der Versammlung vor, „dass wir eine Dankeschönfahrt nach Cloppenburg oder Detmold machen. Dazu können wir den Wandertag größer machen.“ Für den 30. August kündigte sie den Besuch der Markt-Rettenbacher Musikanten an. Zudem sollen die Löwen am Eingang zum Burgturmgelände gereinigt werden.

Mit Heinz Hülsmann ist Rudi Grube, der gerade in den USA unterwegs ist, 50 Jahre Mitglied. 40 Jahre sind Gabriele Börtz, Herbert Seine, Ludger Beermann, Roswitha Beermann und Wolfgang Eickholt dabei. Nur Hülsmann holte das Dankeschön ab. Beim Davertlied, das traditionell am Ende der Versammlung gesunden wird, beließ man es bei der ersten Strophe.