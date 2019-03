Vorstand mahnt mehr Engagement der Eltern an

Auf ein „sportlich gesehen positives, ansonsten aber eher durchschnittliches Jahr“ blickte der SV Davaria Davensberg am Freitagabend in der Gaststätte Eickholt zurück. Der sportliche Aufwärtstrend zeichne sich vor allem durch den guten Erfolg der 1. Mannschaft aus, so der 1. Vorsitzende Norbert Homm zu den 26 Anwesenden. Dies sei bereits zum Ende der letzten Saison erkennbar gewesen und ging, nach einem Tief direkt nach der Sommerpause, im Großen und Ganzen so weiter und werde hoffentlich auch in Zukunft so sein. Auch mit dem Ergebnis des Davert Pokals könne man zufrieden sein, hieß es.

Ehrung verdienter Mitglieder Auf der Versammlung wurden 14 Mitglieder für 25, zwei für 40, vier für 50 (Siegfried Beermann und Reinhard Schwabe) für 60 (Ewald Hömann, Bruno Leusmann) und Egon Naber für 65 und Josef Munsch und Bernhard Lappe, der vor kurzem verstorben ist und dessen besonders gedacht wurde, für 70 Jahre Mitgliedschaft im SV Davaria vom 2. Vorsitzenden Uwe Mörchen und Geschäftsführer Uwe Eickholt mit Abzeichen geehrt. ...

Des Weiteren gab es positive Entwicklungen bei der Jugendspielgemeinschaft mit Ottmarsbocholt. Insgesamt 10 Mannschaften konnten gemeldet werden. Bei den Mädchen sei das Ziel in der JSG, an der neben Otti auch Senden teilnimmt, eine Damenmannschaft im Ligabetrieb zu etablieren, aber auch der JSG fehlt Nachwuchs. Die Herbstferienfreizeit der JSG, an der über 100 Kinder teilnahmen, sei gut gelaufen, so der Bericht der Jugendabteilung, aber hier fehlen Trainer und Helfer. Diese könnte man auch in der Hallenabteilung, die ansonsten gut läuft, gebrauchen.

„ Es ist so, dass die Eltern sich meistens um nichts kümmern wollen. Es ist so, dass die Eltern sich meistens um nichts kümmern wollen. “ Norbert Homm, Davaria-Vorsitzender

Das „Durchschnittliche“ zeichne sich vor allem durch fehlende Teilnahme an den vielen angebotenen Aktionen aus, die auch nach einer Werbekampagne Anfang des Jahres nicht merklich besser wurde. Und auch das Engagement der Eltern sei nicht einmal ausreichend: „Es ist so, dass die Eltern sich meistens um nichts kümmern wollen. Sie geben ihr Kind zum Training ab und nehmen es zwei Stunden später wieder mit. Das war es dann auch schon“, bedauert Homm. Und dabei gäbe es viel zu tun, so werde noch ein Jugendvertreter, der die Organisation in der JSG auf Davensberger Seite übernimmt, gesucht. Außerdem soll der Parkplatz gepflastert werden. Zudem werde es in diesem Jahr kein Turnier am 1. Mai mehr geben, obwohl es 2018 sehr gut gelaufen ist, da der Vorstand dies nicht mehr stemmen kann. Auch das Seniorentreffen war mit gerademal sieben Anwesenden ein Reinfall.

Damit diese Traditionen nicht untergehen, hofft Homm für 2019 und 2020 auf ein Umdenken bei den Mitgliedern und mehr Resonanz bei den Angeboten. Allen die sich aktuell engagieren, sprach er einen großen Dank aus.

Die einwandfrei geführte Kasse legte Schatzmeisterin Jana Eickholt vor. Die neuen Kassenprüfer sind Karl-Heinz Börtz und Antonius Koch.

Positiver Trend beim Tennis

Überraschen konnte die Tennisabteilung mit einem ungewohnt positiven Bericht, der vom 1. Vorsitzenden Andreas Ross vorgetragen wurde. Nachdem die Abteilung im letzten Frühjahr eine Werbekampagne gestartet hatte, bei der in ganz Davensberg Flyer verteilt wurden, kamen zur Saisoneröffnung über 30 Interessierte von jung bis alt. Davon sind zur diesjährigen Saison 17 geblieben, darunter zehn Kinder. Auch das Tennistraining, was nach den Neu-Anmeldungen regelmäßig stattfand, werde es weiterhin gegeben, sodass der Mitgliederstand gehalten und etabliert werden kann. Dazu soll auch die Sanierung der Beregnungsanlage, wodurch wieder ein gut bespielbarer Platz gewährleistet ist, beitragen.

An den nächsten vier Samstagen wird der Sportplatz spielbereit gemacht, wer dem Vorstand für ein bis zwei Stunden unter die Arme greifen möchte, kann sich daran beteiligen. Außerdem findet am Samstag (16. März) das Doppelkopf Turnier statt.