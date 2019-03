Zum 25-Jährigen Bestehen des Herberner Recyclinghofes gratulierte am Samstag Bürgermeister Dr. Bert Risthaus den ehrenamtlichen Helfern im Rahmen der Dorfsäuberung mit einem „Münsterländer Flachgeschenk“. Der Recyclinghof sei eine „tolle Einrichtung für und von den Bürgern“, sagte Risthaus.

Paul Bröcker , Bernhard Gesenhoff, Udo Heitmann sowie Heinz Vertgewall und Franz Schütte bilden das feste ehrenamtliche Team. Mitglieder der Herberner Vereine unterstützten das Quintett zusätzlich. Durch diesen Einsatz kann die Gemeinde Ascheberg den Service für die Bürger kostenlos anbieten. „Das ist neben dem Bürgerbus die einzige Einrichtung in der Gemeinde, wo dies so praktiziert werden kann“, betonte Risthaus.

Als in den 1990er Jahren ein Umdenken in Sachen Müllvermeidung- und Mülltrennung begann, wurde 1993 Jahren in Ascheberg der erste Recyclinghof eröffnet. Die Idee wurde ein Jahr später auch nach Herbern getragen. Das Silberjubiläum werde im kleinen Kreis gefeiert, berichtete Bröcker im WN-Gespräch.