Vor der großen Stille herrschte Betriebsamkeit in der St. Lambertus. Denn Abends strömten die Menschen zum „Abend des Lichts“ in die Kirche. Doch dieses und viele andere Angebote funktionieren nicht mal ebenso, sondern wollen sorgfältig vorbereitet sein.

Müsste das Küsterteam die Aufgaben alleine stemmen, „dann wären wir wohl den ganzen Tag beschäftigt“, räumt Küsterin Roswitha Krebs ein. Umso dankbarer sind sie und ihre Kollegen für die ehrenamtliche Hilfe, die sie bei den Vorbereitungen der kirchlichen Veranstaltungen erfahren. Denn zu tun gibt es eine ganze Menge.

Jüngstes Beispiel, der „Abend des Lichts“: Alleine die unzähligen Kerzen zu hinzustellen und kurz vorher zu entzünden – das dauerte. Während Sarah Ostermann in den Eingang jeder Kirchenbank Kerzen platzierte, bauten Josef Krebs und Josef Hegemann vor dem Altar den Rahmen auf, auf dem die Besucher später ihre Teelichter stellten und ihre Zettel mit Gedanken, Wünschen und Gebeten in die Boxen steckten. Diese Behälter wurden später zu den Klarissen ins Sendener Kloster gebracht wird, wo die Schwestern für die Gemeinschaft beten.

Im Eingangsbereich der Pfarrkirche bereiteten Mechthild Holtschulte, Hildegard Heubrock und Anne Nöcker den Tisch vor, auf dem für jeden Besucher Kerzen, Stifte und Zettel bereitlagen. Obwohl in jeder Ecke der Kirche etwas passierte, ging die gesamte Arbeit leise vonstatten. Lediglich Orgelklänge unterbrachen die Ruhe, Marius Schmidt spielte sich schon einmal warm. Andrea Thül-Reddig hingegen hatte viel zu schleppen. Denn die Instrumentenständer mussten für Kirchenchor und Jugendchor „Voices for Life“ platziert werden. „Ich bin zwar arbeitstechnisch involviert, aber ich muss zugeben, dass ich selbst dabei Momente der Ruhe finde“, verriet die Chorleiterin.

Roswitha Krebs bereitete die Monstranz vor, das kostbare, liturgische Schaugerät mit Sichtfenster, in das der Priester eine gesegnete Hostie einfüllt. Die Küsterin platzierte es auf dem Altar, vor dem großen silberbespannten Rahmen für das Kerzenmeer. Draußen vor dem Kirchenportal waren die Flammschalen bereits entfacht worden. Josef Krebs und Josef Hegemann entzündeten die Kerzen in den Leuchtern und in den Haltern an den Wänden, kurz bevor die ersten Gäste kamen, die dann abtauchten in eine andere Welt. Eine, in der ihnen dank der vielen ehrenamtlichen Helfer, ein Kerzenmeer und Momente der Stille beschert wurden.