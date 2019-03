Neue Impulse für Schützenfest

Neue Band, neuer Imbiss und auch eine neue Hüpfburg. Reichlich Neuigkeiten gab es für die 64 Mitglieder, die sich an der Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal in der Gaststätte Erdbüsken beteiligten. Im Vorstand setzt Berg und Tal allerdings auf Kontinuität: Sowohl der erste Brudermeister Michael Frye und der zweite Brudermeister Martin Hensmann wurden einstimmig wiedergewählt. Ebenso einstimmig wurde Pfarrer Stefan Schürmeyer als Präses bestätigt. Im Offizierskorps verzichtete Leutnant Bernhard Dörnemann nach 13 Jahren auf eine weitere Amtszeit. Für ihn rückte Fahnenträger Phillipp Stiens nach.

Beim Schützenfest spielt mit „Finetime“ aus Altenberge eine neue Band zum Königsball auf. Den Hunger der Schützen und ihrer Gäste stillt in diesem Jahr die Ascheberger Gaststätte „Alte Post“. Als nächste Termine stehen die Jackenanprobe bei Brüggemann, eine Baumpflanz-Aktion und die Betstunde der kirchlichen Vereine an.

Zunächst stand jedoch der Bericht der Schießriege auf der Tagesordnung. Sowohl das Weihnacht- als auch das Panzerpokalschießen stießen bei den Schützenbrüdern auf positive Resonanz. Darüber hinaus waren die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft ein Thema des Abends. So wurden die Leistungen der drei Erstplatzierten jeweils mit einem Präsent gewürdigt. Geehrt wurden Albert Schulte, der beim Weihnachtsschießen brillierte, auf dem Bronze-Rang, sowie Klaus Bergmann auf dem zweiten und Patrick Hammelmann auf dem ersten Platz.

An die Ehrung schloss sich der Bericht der Jungschützenkompanie an. Sebastian Rüller und Dustin Hölscher lobten den Verlauf der Winterwanderung, bei der es mit dem Planwagen durchs Dorf ging. Ein Zwischenstopp wurde bei Johannes und Justus Nientiedt gemacht, der Abschluss folgte bei Florian Bergmann. Ferner wiesen Hölscher und Rüller besonders auf die Generalversammlung der Jungschützen hin. Da dann unter anderem auch Vorstandswahlen anstehen, riefen sie die Jungschützen zur Teilnahme an der Versammlung mit wichtigen personellen Entscheidungen auf.

Für die Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal verlief das vergangene Jahr insgesamt erfreulich. So beteiligten sich am Weihnachtsmarkt und am Weihnachtsbaumverkauf insgesamt 120 Helfer. Auch das Doppelkopfturnier, der Maigang, die Weinprobe, das Biwak und das Schützenfest wurden als große Erfolg verbucht.