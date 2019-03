Die Kolpingsfamilie Herbern veraltet immer mehr. Denn es mangelt an jungem Nachwuchs, insbesondere für die Vorstandsarbeit. Bei der Mitgliederversammlung im Pfarrheim stand dieses Thema jetzt einmal mehr im Fokus.

„Wir haben alles versucht und viele Mitglieder angesprochen, sich im Verein zu engagieren. Es klappt und funktioniert einfach nicht“, sagte der erste Vorsitzende Helmut Weißenberg. Von den insgesamt 122 Mitglieder – drei weniger als im Vorjahr – sind laut Statistik 108 Personen 30 Jahre und älter. „Die Zahl hört sich erstmal nicht dramatisch an“, so Weißenberg weiter. Aber: Ein Großteil der Mitglieder sei im Spielmannszug aktiv und stehe darüber hinaus für andere Aufgaben nicht zur Verfügung

Dass die Kolping-Gemeinschaft sich trotzdem engagiert und auch die Jugendarbeit unterstützt, beweist ihr soziales Selbstverständnis. So spendete der Herberner Verein 2018 fast 4500 Euro an die Ferienlager, die Kinderhilfe Heltau, den Diözesanverband Münster, Aktion Deutschlandhilfe, die Jugend- beziehungsweise Seniorenarbeit in den eigenen Reihen und viele weitere Projekte. Die Spendengelder stammen vorwiegend aus den Erlösen der Altkleidersammlung, die den größten Teil der Einnahmen der Herberner Kolpingsfamilie ausmachen, wie Weißenberg erklärte. Auch den treuen Einsatz der Mitglieder in der Kirche als Messdiener bei Beerdigungen, als Lektor oder Kommunionhelfer sprach der Vorsitzende an. Darüber hinaus übernehme die Kolpingsfamilie weiterhin Dienste auf dem Recyclinghof.

Schnell abgehandelt wurde das Thema Neuwahlen. Einstimmig wiedergewählt wurden Heinz Höhne als Kassierer und Beisitzer im Fachgebiet Musik, Leon Kleineaschoff als Vertreter Kolpingjugend und Alfons Goßheger als Beisitzer.

Weißenberg erinnerte noch an die Fahrt zur Waldbühne Heessen im Spätsommer. Das Theaterstück „Romeo und Julia“ wird dort am 30. August (Freitag) um 20 Uhr aufgeführt. Anmeldungen sind ab sofort bei Alfons Krass, ✆ 0 25 99 / 12 24, möglich.