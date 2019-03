Geldregen kommt Kindern zugute

Schere, Klebstoff und Papier: „Für die Kinder- und Jugendarbeit sind diese Zutaten etwas übersichtlich“, findet Pfarrerin Angelika Ludwig . Doch mehr gab der Blick in den Bastelschrank nicht her, als sie ihren Dienst in Ascheberg antrat. Jetzt wird sich daran etwas ändern. Denn die Pastorin der evangelischen Mirjam-Kirchengemeinde freute sich am Montagabend im Pfarrheim St. Lambertus über eine kräftige Finanzspritze. 500 Euro überreichte ihr das Basarteam, und die Geistliche freute sich sichtlich von Herzen. Eine weitere Spende ging an die katholische Pfarrbücherei.

Ludwig hat bereits einen Plan, was sie mit der Spende anfangen möchte. Der sieht den Kauf von Erlebnispädagogischen Materialien für kooperative Übungen vor. „Und diese Dinge sind nicht ganz günstig. Dank der Spende können wir sie nun aber anschaffen“, dankte Ludwig dem Basarteam. Zudem sei die Anschaffung einer Kamera notwendig, ergänzte die Pastorin.

Auch Elisabeth Raters hatte allen Grund zur Freude. Ihr überreichte das Basarteam weitere 300 Euro. „So einen unverhofften Geldsegen kann man immer gebrauchen“, dankte Raters im Namen der katholischen Pfarrbücherei. Auch die Ansprechpartnerin des Büchereiteams hatte sogleich einen konkreten Verwendungszweck parat: Der Sachbücherbestand muss dringend durchgeforstet und auf den neuesten Stand gebracht werden. Raters und die anderen Teammitglieder möchten von der Spende aktuelle Kindersachbücher anschaffen.

Das Basarteam hatte am Wochenende die Ärmel schon frühzeitig hochgekrempelt. Denn bereits um kurz vor 9 Uhr hatte sich am Pfarrheim zur Kinderkleiderbörse eine schier „endlose“ Schlange gebildet. 98 Anbieter hatten für die wartende insgesamt 7783 Teile zum Verkauf angeboten. 3442 Teile davon wechselten schließlich die Besitzer. „Das sind 44 Prozent, eine wirklich gute Bilanz“, zog Teamsprecherin Vanessa Menke ein positives Fazit des Basares. Im Ergebnis konnten dann insgesamt 800 Euro gespendet werden. Mit diesem Betrag wurde die gemeinnützige Arbeit der evangelische und der katholsichen Kirchengemeinde unterstützt. Das Basarteam überraschte beim ersten Basar übrigens mit einer Neuerung. Dank der Anschaffung von Namensschildern war jetzt jedes Basarmitglied mit Namen ansprechbar und für die Kunden gleich als solches erkennbar und persönlich ansprechbar.