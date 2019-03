Die Firmteamer aus Ascheberg haben sich jetzt auf der Jugendburg in Gemen für die anstehende Vorbereitung gerüstet. Organisatorisches wurde besprochen, viele neue Ideen gesponnen und gemeinsame Pläne gemacht. Am Ende war dann für alle klar: Es waren gute Tage. Gemeinsam freuen sich alle auf die kommende Zeit.

Am 21. März (Donnerstag) findet um 18 Uhr der Infoabend für die neuen Firmanden im Pfarrheim St. Lambertus statt. Am selben Abend sind ab 19 Uhr die Eltern eingeladen, sich über die Vorbereitungszeit der Firmung zu informieren. Der Eröffnungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Lambertus wird am 31. März (Sonntag) um 10 Uhr gefeiert.