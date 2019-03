Sie arbeiten im Stillen und ihre Arbeit ist unbezahlbar. Die Mitglieder der Gemeindecaritas St. Benedikt Herbern sind eine der tragenden Säulen der Pfarrei St. Lambertus. Während der Vollversammlung im Pfarrheim wurde der ehrenamtliche Einsatz der Mitglieder in den Mittelpunkt gerückt. Christel Nordhoff , Teamsprecherin der Gemeindecaritas, und Pastoralreferent Tobias Kettrup fanden lobende Worte für die ehrenamtlich Tätigen. Den Worten folgte später noch ein Imbiss als kleines Dankeschön.

Aufgaben gibt es genug, zum Beispiel sind das die Besuche und die Betreuung älterer und kranker Gemeindemitglieder im Dorf. Da sind regelmäßige Stippvisiten im Altenheim und die Gratulation zu Geburtstagen und in der Weihnachtszeit. Auch fahren neun Mitglieder in regelmäßigen Abständen in die Krankenhäuser nach Werne und Hiltrup, um beim sogenannten Krankenhausbesuchsdienst bei Patienten aus der Gemeinde vorbeizuschauen und Mut zuzusprechen. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Unterstützung von in Not geratenen Familien und Menschen zu der auch die Flüchtlingshilfe in der Gemeinde gehört. „Da wird auf kurzem Dienstweg geholfen. Sei es bei teuren Medikamenten, wo die Caritas einen Zuschuss gewährt, oder sonstigen Rechnungen, wo man in besonderen Fällen in Vorkasse geht und diese in Raten abbezahlt werden kann“, sagte Thomas Koch vom Vorstandteam der Caritas.

Gemeinsame Unternehmungen mit Menschen mit Behinderungen werden in Herbern groß geschrieben. „Einmal im Jahr unternehmen wir was mit diesen Menschen, das gehört bei uns schon zur Tradition. In diesem Jahr werden wir wieder gemeinsam Eis essen“, sagte Nordhoff. Im Anschluss an die Versammlung trug Kettrup das von der Pfarrgemeinde institutionelle Schutzkonzept kurz vor.