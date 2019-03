Nachfolge ist geregelt

Egon Zimmermann führt fortan die Geschicke des Herberner Heimatvereins. Nach über 40 Jahren Vorstandsarbeit, davon 17 Jahre als Vorsitzender, stand Josef Bernsmann am Dienstagabend bei der Jahresversammlung im Hotel-Restaurant „Zum Wolfsjäger“ nicht für eine Wiederwahl bereit. In über 40 Jahren hat Bernsmann eine ganze Menge bewirkt – und den Heimatverein zu einem festen Bestandteil des Ortes werden lassen.

Der Vorsitzende der Kreisheimatvereins Coesfeld, Hans Peter Boer dankte Bernsmann für seinen stets unermüdlichen Einsatz. „Deine Zuverlässigkeit und deinen Mut, sich für Dinge einzusetzen, die dir am Herzen liegen, werden von allen hoch geschätzt.“ Auch Stellvertreterin Mathilde Forsthövel schloss sich den Worten des Vorredners an. „Über 40 Jahre standest du dem Verein zur Verfügung. Eine tolle Karriere hast du hier gemacht und vieles auf den Weg gebracht. Nur eines ist dir nicht gelungen, den Verein in jüngere Hände zu geben“, sagte Forsthövel mit Blick auf Egon Zimmermann, der mit 73 Jahren gerade einmal zwei Jahre jünger als der scheidende Vorsitzende ist. Mit einer Urkunde wurde Bernsmann zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt.

Egon Zimmermann freut sich auf seine neue Aufgabe. Dass ihm Herbern und die Geschichte des Dorfes am Herzen liegt, hat er schon mehrmals bewiesen. Lesewerke wie „Das sündige Herbern“ und „Kriege und ihre Folgen“ hat er schon veröffentlicht. Die Tagebücher von Heinz Rogge und Geschichten und Anekdoten aus Herbern sind gerade in Arbeit, wie Zimmermann bestätigte. Über seine Vorstellungen im Verein sagte der neu gewählte Vorsitzende: „Ich denke man sollte Altbewährtes pflegen aber auch offen für Neues sein.“

Neben der Wahl zum Vorsitzenden wurde auch der Beirat im Block einstimmig bestätigt: Dr. Tanja Bessler Worbs, Gerhard Born, Edith Budde, Lambert Feldhaus, Christel Homann, Josef Illerhues, Veronika Möllers, Gerda Peters, Dieter Rogoll, Liane Schmitz, Kurt Schmitz, Elisabeth Schulz und Barbara Wienecke. Neu im Team wurden Heinz Ringelkamp, Manfred Hölscher, Gaby Hönekop-Annegarn und Josef Bernsmann aufgenommen.

Dass die Heimatfreunde eine sehr aktive Gemeinschaft sind, zeigte sich beim Jahresrückblick, den Kassiererin Elisabeth Naendrup vortrug. Sie berichtete über die Jahresausstellung „Komm spiel mit mir“, das Volksliedersingen im Schlosshof sowie die Präsenz der Heimatfreunde auf dem Frühlings- und Kartoffelfest sowie dem Weihnachtsbasar. In diesem Jahr werden sich die Heimatfreunde mit dem Ausstellungsthema „Sport in der Gemeinde“ beschäftigen. Dass Langeweile bei den Heimatfreunden ein Fremdwort ist, zeigt der gut gefüllte Terminkalender. Selbstverständlich ist auch das offene Singen im Schlosshof wieder in den Jahresplan aufgenommen worden, dieses findet am 09. August statt.