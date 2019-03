Am Mittwochabend um 20.10 Uhr hat ein 76-jähriger Ascheberger an seinem Haus am Hoveloh einen Einbrecher überrascht. Der Senior hatte verdächtige Geräusche an einem Toilettenfenster sowie an der Terrassentür gehört und nachgesehen. Er sah eine dunkel gekleidete Person, die dann über die Gartenmauer flüchtete. Näher beschreiben konnte der Senior den Tatverdächtigen nicht. Die Polizei verständigte er erst am nächsten Morgen. Am Toilettenfenster und der Terrassentür wurden von den Beamten Hebelspuren gefunden. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden ( ✆ 0 25 91/79 30).