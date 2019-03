„Na klar, etwas Lampenfieber gehört dazu“ meint Jörg Stermann von der Chorgemeinschaft St. Anna aus Davensberg. Nur noch gut zwei Wochen, dann heißt es wieder „Bühne frei“ für die Gemeinschaft in einem weltlichen Konzert mit dem Titel „Ein ehrenwertes Haus!“. Genau, der Titel lässt schon etwas erahnen: „Wir stellen die Bewohner eines Mehrparteienhauses und deren Geschichten musikalisch dar“, so Stermann. Unter der Leitung von Andrea Thül-Reddig erwartet den Zuhörer eine bunte Mixtur aus bekannten Melodien. Wie vor fünf Jahren beim „Mord in der Davert“ bedient sich die Chorgemeinschaft der Unterstützung musikalischer Freunde (Alexander Gabriel – Klavier, Dirk Rieskamp – Gesang, Ulrike Schlottbohm – Gesang und Peter Spaeth – Kontrabass). Ohrwürmer sind garantiert. Die beiden Auftritte finden am 30. März (Samstag, 20 Uhr) und 31. März (Sonntag, 17 Uhr) im Hotel Restaurant Clemens-August statt. Vorwiegend für den 30. März sind noch Karten erhältlich. Deren Verkauf erfolgt in der BfT-Tankstelle werktags von 13 bis 16 Uhr.