Herbern bald barfuß: Schuhladen schließt

In den Schaufenstern hängen bunte Plakate, Kunden gehen rege ein und aus: Im Schuhgeschäft Schenking am Kirchplatz herrscht seit ein paar Wochen reger Betrieb. Was erfreulich klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Der Räumungsverkauf des Traditionsgeschäfts hat begonnen, zum Monatsende ist Schluss. Das Letzte von früher drei Schuhgeschäften schließt.

Seit 1975 hat Rita Schenking den kleinen Laden mit dem großen Angebot geführt, bis 2001 gemeinsam mit ihrem bereits verstorbenen Mann Willi – und auch davor schon war es für die Herberner eine Anlaufstätte, wenn neues Schuhwerk benötigt wurde. „Ich gehe in den wohlverdienten Ruhestand“, betont Schenking im Gespräch. Die Anfänge des Schuhladens reichen über 100 Jahre zurück. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts betrieb die Familie Schenking hier eine Schuhmacherei. Nun endet diese Tradition. Ab April ist das 25 Quadratmeter große Ladenlokal geschlossen, einen Nachfolger gibt es nicht.

Das Geschäft sei viele Jahre gut gelaufen, sagt Rita Schenking. „Ich habe immer Wert

Bis zu seinem Tod vor 18 Jahren unterstützte Willi Schenking seine Ehefrau Rita als Schumacher Foto: iss

auf die Betreuung meiner Kunden gelegt, vor allem, wenn jemand Probleme hatte, einen passenden Schuh zu finden, weil die Füße keinem Durchschnittswert entsprechen“, erklärt die 64-Jährige. Zweimal im Jahr ist sie auf Messen gefahren. Den Laden und die Buchhaltung hat sie alleine geführt.

In den letzten Jahren wurde es schwieriger für das Geschäft, auch wegen der immer stärkeren Internetkonkurrenz. „Kleine Läden sind schwer zu halten.“ Damit der Laden überlebt, hat die Herbernerin auch einen hohen Preis bezahlt. Rita Schenking: „Ich hatte eine Woche Urlaub im Jahr.“

Und das bei sechs Öffnungstagen pro Woche. Zumindest der baldige Ruhestand verspricht nun mehr Freizeit.

„Ich freue mich über meine neue freie Zeit, die mir jetzt zur Verfügung steht. Keine Termine mehr vor 8 und nach 18 Uhr, Kaffee trinken mit Freunden und einfach mal in den Urlaub fahren. Da reicht mir allerdings auch der Schwarzwald, dort war ich nämlich noch nie.“ Letztmals öffnen wird Rita Schenking ihr Schuhgeschäft am 30. März (Samstag).

Aus dem Trio, das früher das Dorf mit Schuhen versorgt hat, hat sich zuerst Schuster Temmann verabschiedet. Vor 20 Jahren hat dann Schuster Theo Krampe seinen Laden an der Südstraße geschlossen, aber fast bis zu seinem Tod als Schuhmacher eine kleine Werkstatt weiter betrieben.