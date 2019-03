Vielfalt bei den Aktionen

Drei Buchstaben für ein Programm: KFD. Bei der Katholischen Frauengemeinschaft Davensberg ist nicht nur zu erkennen, dass Frauen etwas gemeinsam unternehmen. Auch das katholisch findet sich im Programm wieder. Das ging aus dem Tätigkeitsbericht von Annette Aschwer bei der Jahresversammlung im Pfarrheim hervor. Vom Weltfriedenstag über den Weltgebetstag, den Kreuzweg in Venne, die Maiandacht am Haus Byinck, eine Rosenkranzandacht bis zum Türchen beim lebendigen Adventskalender in Ascheberg und Davensberg reichte das Angebot. Erstmals hatte die KFD an Fronleichnam einen Altar gestaltet.

Darüber hinaus werden, wie auch später bei der Versammlung mit dem Vortrag von Anja Brüning über ihre Tätigkeit als Heilpraktikerin, Informationen und Spaß geboten. Mit Frohsinn war die KFD ins Jahr 2018 gestartet. 376 Gäste wurden bei den beiden bunten Abenden gezählt. Wer Spaß hatte, darf den 7. und 8. Februar 2020 notieren. Dann melden die Frauen sich auf der Bühne bei Clemens August zurück. Fahrradtour, die Runde „Von Garten zu Garten“, Fahrten zur Landesgartenschau Bad Iburg sowie zum Weihnachtsmarkt Hattingen, zwei Frauenfrühstücke und ein Bücherabend bei Gisela Frenke sind weitere Stichworte aus dem Tätigkeitsberichte. Natürlich ist die KFD Teil der Dorfgemeinschaft, was mit dem Ausrichten des Kirmescafès unterstrichen wird. Für dieses Jahr legte die Runde fest, dass mit dem Erlös die Arbeit der Messdiener und der Sternsinger in Davensberg unterstützt wird.

Die Zahl der Mitglieder ist von 196 auf 189 gesunken, berichtete Kassiererin Rita Jansen. Dank der beiden bunten Abende verwies sie auf ein kleines Jahresplus. Das ist bei der KFD St. Anna nicht selbstverständlich, weil ein früherer Beschluss, Mitglieder ab 80 Jahre beitragsfrei zu stellen, dazu führt, dass die Gemeinschaft für diese Mitglieder jeweils 25 Euro an übergeordnete KFD-Gremien überweisen muss. Vergangenes Jahr war das für 13 Frauen der Fall. Die Kassenprüferinnen Adelheid Bracht und Mechtild Ringelkamp lobten die korrekte Arbeit Jansens. Nach der Entlastung rückte Rita Bolle als zweite Kassenprüferin für Ringelkamp nach.