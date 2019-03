Eiersuche und Zoo plus Überraschung

Die Osterferien können getrost kommen. Denn für Unterhaltung ist bestens gesorgt und Langeweile wird ganz bestimmt nicht aufkommen. Der Offenen Jugendarbeit Ascheberg (OJA) sei Dank. Denn die hat ein äußerst abwechslungsreiches Osterferienprogramm auf die Beine gestellt, „das sogar eine Überraschung beinhaltet“, sagt OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann . Was genau das ist, das wird auch hier nicht verraten. Nur soviel: Es ist ein ganz neuer Programmpunkt, bei dem wahrer Spürsinn erforderlich ist. Besagtes Angebot steigt am 16. April. Betitelt ist es, wie könnte es anders sein, als „Die große Überraschung!“. Nur soviel sei vorweg gesagt: Es ist ein Kooperationsprojekt mit dem JUZO Olfen und dem JUNO Nordkirchen und für Jugendliche ab 14 Jahren vorgesehen.

Wer jetzt meint, dass es sich dabei um eine Ostereiersuche handelt, weit gefehlt. Die Traditionsveranstaltung ist „genau eine Woche später am 23. April“, so OJA-Mitarbeiterin Wencke Lemcken . Die neunte große Ascheberger Eiersuche steigt um 14.30 Uhr bei der OJA im Burghof und hier dürfen alle Kinder mitmachen. Neu im Programm sind außerdem Wasserskifahren in Hamm oder die Fahrt zum Schloss Beck in Bottrop. Vor Jahren schon einmal da gewesen, aber erst jetzt wieder aufgelegt, also auch fast neu, ist das Angebot Fahrt zur „Caracho“ Modellrennbahn in Recklinghausen.

Legendär ist die Fahrt zum „Zoo bei Nacht“ nach Münster, richtig lecker hingegen das zweite Kooperationsangebot im Programm, „Struwenbacken mit Renate“. „Denn das bieten wir gemeinsam mit dem Seniorenbeirat an“, so Lemcken. Außerdem finden sich Kinoangebote im Programm, die sowohl in Herbern als auch in Ascheberg angeboten werden, und vieles mehr. Wie gesagt, das Programm ist unterhaltsam. Am Freitag (22. März) geht das bunte Faltblatt in die Verteilung und liegt dann an den bekannten Stellen wie Rathäusern, Imbissstuben, Geldinstitute, Schreibwarengeschäften und Tankstellen aus. Anmeldungen können dann umgehend erfolgen, denn wie immer heißt es dabei: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, so Hermann und Lemcken.