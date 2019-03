Obwohl 2018 kein Rennen geplant werden konnte, waren die Mitglieder des MSC Herbern bei der Jahresversammlung im Vereinsheim sehr zufrieden. Das lag nicht zuletzt an einer hervorragend gelaufenen Kart-Dorfmeisterschaft, wie der Vorsitzende Matthias Hölscher in seinem Rückblick feststellte.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Matthias Hölscher, die erste Schriftführerin Anke Schoppmann und die erste Kassiererin Carolin Saballa wiedergewählt. Auch Dominik Jagielsky, Sebastian Willmer, Markus Rausch, Josef Stentrup, Ulla Eidecker und Marco Meßmarker wurden in ihren Ämtern bestätigt.

In dieser Rennsaison können erstmals junge Vereinsmitglieder mit einem bereitgestelltem Fahrzeug an den Start gehen. Hierfür haben einige Vereinsmitglieder Sponsoren gesucht und und einen Opel Corsa aufgebaut. Beim Heimrennen, das am 10. und 11. August stattfindet, wird am Samstag Abend eine 90er Party stattfinden. Eintrittskarten hierfür werden erstmals auf dem Frühlingsfest am Getränkestand des MSC angeboten.

Weitere Termine beim MSC sind in diesem Jahr das Osterfeuer am Ostersonntag, wofür noch Strauch und Baumschnitt gesucht wird (Abgabe mit Anke Schoppmann ✆ 01 57/30 71 93 93 Abstimmen) sowie eine Kart-Dorfmeisterschaft am 29. Juni (Samstag) und ein Kart-Schnuppertag am 20. Juli (Samstag).