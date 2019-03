Mietvertrag läuft Ende Juni aus

Der Vollsortimenter im Ascheberger Ortskern ist gerade auf eine Ehrenrunde geschickt worden. „Wir haben die Ausschreibung fertig. Sie geht zum Rechtsanwalt, der noch einmal darüber schauen soll“, berichtet Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Wohnen und Bauen in der Ascheberger Verwaltung, auf WN-Anfrage. Soll heißen: Das neue Paket mit einem Vollsortimenter bis 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche wird bald veröffentlicht.

Im Zuges dieses Projektes tauchen gleich zwei Leserfragen auf. Die Gemeinde Ascheberg hat den alten Aldi , in dem jetzt KiK untergebracht ist, gekauft. Das Gebäude soll wie Feuerwehr und Rettungswache Platz für die neue Mitte in Ascheberg machen. Wie lange kann man noch bei KiK einkaufen?

Sicher ist, dass der aktuelle Mietvertrag zum 30. Juni ausläuft. Was am 1. Juli passiert lassen sowohl die Gemeinde als auch der Textildiscounter aus Bönen offen. „Derzeit befinden wir uns noch in Verhandlungen, deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben machen“, teilt Melissa Kohnen aus der KiK-Unternehmenskommunikation mit. Die Gemeinde, so van Roje, könne sich durchaus vorstellen, um kurze Laufzeiten, etwa Monate, zu verlängern.

KiK ist mit rund 3500 Filialen in Deutschland und anderen europäischen Ländern vertreten. Die Wunschgröße für einen KiK-Standort in vergleichbaren Kommunen liegt bei etwa 500 bis 600 Quadratmetern, Abweichungen sind möglich. Das Unternehmen hat an anderer Stelle durchblicken lassen, dass es weiter in Ascheberg bleiben möchte. Gespräche laufen.

Zweite Frage: Wann wird der Aldi abgerissen? Vor gut einem Jahr hatte das Unternehmen den „Westfälischen Nachrichten“ bestätigt, dass der Markt in Ascheberg einem neuen Konzept angepasst werden soll. Abriss und Neubau waren damals die Stichworte.

Zuzeit ist schwer vorstellbar, dass der Aldi noch in diesem Jahr abgerissen wird. Denn ein Neubau ist nur möglich, wenn der zugehörige Bebauungsplan „Ortskern West - Neu“ in trockenen Tüchern ist. Dazu muss der Kreis in der Folge den Bau genehmigen.

„Wir gehen zurzeit davon aus, dass wir ihn im Sommer offen legen werden“, informiert van Roje. Die Eingaben müssen dann von der Verwaltung durchgearbeitet und bewertet werden. Es folgt die Beratung im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss. Am Ende steht der Satzungsbeschluss. „Damit rechnen wir im vierten Quartal“, sagt der Verwaltungsmitarbeiter. Wenn der abschließende Ratsbeschluss erfolgt ist, muss er noch veröffentlich werden, um Rechtskraft zu erlangen. Da der Flächennutzungsplan nicht – wie meistens bei Neubaugebieten - ebenfalls geändert wird, muss die Gemeinde auch nicht auf ein Kopfnicken aus Münster warten.

Sicher ist, dass die Gemeinde ein ureigenstes Interesse daran hat, den Bebauungsplan ins Ziel zu bringen. Denn er regelt auch, wie und wo der neue Vollsortimenter seinen Platz findet.