Das Hotel Clemens August an der Davensberger Burgstraße hat im Winter einige Male ungebetenen Besuch erhalten. Beim letzten Einbruch am 27. Januar nahmen die Einbrecher einen Tresor mit. Fürs Mitnehmen knackten sie einen Firmentransporter. Er wurde auf dem Parkplatz Weißes Venn, an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Münster-Hiltrup mit geöffneten Türen aufgefunden. Inzwischen ist auch der Tresor wieder aufgetaucht. Gefunden wurde er nicht etwa weiter in Richtung Norden, sondern im Märkischen Kreis. „Dort ist er in einem Waldstück entdeckt worden“, berichtet Polizeisprecherin Britta Venker auf WN-Nachfrage. „Wir sind einen Weg sicher eine Stunde gefahren“, berichtet Clemens von Freeden, der den Tresor im Sauerland abgeholt hat. „Er ist mit barer Gewalt aufgebrochen worden“, beschreibt der Hotelier den Zustand. Da die Diebe sich nur für Wertsachen interessiert hatten, nahm der Davensberger mit dem zerstörten Tresor einige Unterlagen mit heim ins Davertdorf, die für den Hotelbetrieb wichtig sind.

„Erkenntnisse, die uns den Tätern näher bringen, hat der Fund des Tresores aber nicht gebracht“, informiert Venker. Das Hotel ist nach mehreren Einbrüchen mit Hilfe von Experten besser gesichert worden.