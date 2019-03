Neue Aufträge für Miriam Lepper

„Wann wird die Stelle besetzt?“ Bürgermeister Dr. Bert Risthaus und Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier haben diese Frage zur Inklusionsbeauftragen der Gemeinde Ascheberg oft und auch in dieser Woche schon gehört. Das lange Warten hat ein Ende. Gestern präsentierte die Verwaltungsspitze mit Miriam Lepper eine junge Frau aus dem eigenen Haus, die künftig als Inklusionsbeauftragte, Familienmanagerin und Gleichstellungsbeauftragte aktiv werden wird. Die letzten beiden Aufgaben übernimmt sie von Verena Kriesinger.

„Ich habe 2013 eine Lehre in der Verwaltung begonnen und 2016 abgeschlossen. Eingesetzt war ich im Bürgerbüro “, stellt die Aschebergerin sich vor. Das Geschehen am bisherigen Arbeitsplatz weckte ihr Interesse für die neue Stelle: „Ich habe viel mit den Bürgern zu tun gehabt. Der direkte Kontakt zu den Menschen gefällt mir gut. Deswegen haben mich die neuen Aufgaben interessiert. Das ist superspannend.“

Über das künftige Arbeitsfeld ist seit dem November 2017 mit dem Workshop „Mehr Inklusion wagen“ in der Gemeinde schon länger gesprochen worden. Eine 0,2 Stelle für die Inklusion wurde vom Gemeinderat am 9. Oktober 2018 beschlossen. Mit dem Besetzen geht es nun darum, dass Miriam Lepper Beteiligte und Themen näher kennenlernt. Der erste Weg wird sie zur Lenkungsgruppe „Inklusion“ und in den zuständigen Fachausschuss führen. Aus allem, was bisher schon beredet worden ist, gilt es die passenden ersten Schritte abzuleiten. „Wir müssen die Dinge priorisieren, der Politik präsentieren und umsetzen“, stellt Risthaus fest. Mit dem „inklusiven Rathaus“, hat Lepper ein Thema bereits gefunden. „Beim Arbeitskreis zum ÖPNV werden wir sie hinzuziehen“, nennt Stohldreier einen weiteren Aspekt des Arbeitsfeldes.

Während Risthaus verspricht, dass die Inklusionsbeauftragte keine Einzelkämpferin im Rathaus sein wird, ist Miriam Lepper wichtig, ihre Fühler in die Nachbarschaft auszustrecken: „Ich werde natürlich schauen, was in anderen Kommunen gemacht wird und mich dort mit den Kolleginnen und Kollegen austauschen.“

Als Familienmanagerin und Gleichstellungsbeauftragte betritt Lepper zwar ebenfalls Neuland, hat aber mit Vorgängerin Kriesinger eine Ansprechpartnerin im Haus, die das Feld bisher bestellt hat. Lepper wird zudem als Sachbearbeiterin im Bereich Soziales eingesetzt.