Jacken-Anprobe vor der Theke

Jackenanprobe, aber keine Modenschau in der Gaststätte Brüggemann: Was da auf dem Kleiderständer vor der Theke hängt, ist grün, nennt sich Schützenjacke und ist von Mitgliedern der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal mitgebracht worden. „So haben wir die Jacken in allen Größen da“, erklärt König Thorsten Mennemann in seiner Funktion als Schriftführer.

Wenn die Schützen antreten, möchten sie ein einheitliches Bild abgeben. Deswegen macht es Sinn, die Schützenjacken von einem Hersteller zu ordern. Damit nicht alle Mitglieder, die noch keine Jacke besitzen, oder sie nach einer Diät nicht mehr ausfüllen, eine längere Fahrt zu absolvieren haben, organisieren Schützenvereine solche Termine oder auch gemeinsame Fahrten zu einer Kleiderfabrik.

Während die Schießriege auf dem Schießstand des Hauses trainiert, finden vor der Theke Schützenbrüder die passende Größe. Mehr als ein Dutzend Bestellungen notiert der Schriftführer. Ein Indiz für den anhaltend frischen Wind in der Schützenbruderschaft. Das hat sich zu Beginn auch bei den Softshell-Jacken für die Jungschützen gezeigt. „Die Jacken haben wir vom Verein angeschafft. Sie werden gegen ein Pfand an die Jungschützen ausgegeben. Wir haben die letzten acht Jacken gerade verteilt“, berichtet Brudermeister Michael Frye. Er und das Vorstandteam blicken dem Jahr entspannt entgegen. „Keine Drainage verlegen, keinen Rasen säen und wässern“, blickt er auf die intensive Platzgestaltung am Suerbusch vor einem Jahr zurück: „Das ist schön entspannt so. Wir müssen nur noch ein bisschen Feintuning betreiben.“ Eins allerdings schließt Frye aus: „Wir werden weiter etwas tun, denn Stillstand ist Rückschritt.“

Bei der Jackenbörse war es auch möglich, zu tauschen oder Schützenmützen zu probieren. Schließlich will der Verein Ende August gut aussehen.