Auf die fest eingebauten Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag abgesehen. Sie waren nach einem Bericht der Polizei in Ascheberg am Kolbeweg und in Nordkirchen an Wiemanns Holt, Asternweg und Morrienweg erfolgreich. Für ihre Aufbrüche suchten sie sich hochwertige Pkw der Marken BMW, Mercedes und VW aus. Die Täter hatten fast in allen Fällen das hintere Dreiecksfenster eingeschlagen, um ins Innere des Autos zu gelangen. Die einzelnen Schäden liegen zwischen 1200 und 3000 Euro. Hinweise an ihre Polizei Coesfeld unter ✆ 0 25 41/ 1 40.