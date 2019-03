Ein Dorf steht in den Startlöchern

Die 15. Ausgabe des Herberner Frühlingsfestes wartet mit schönen Angeboten auf – der Frühlingsanfang wird hier eben jedes Jahr ein wenig größer gefeiert. Herbern Parat zeigt am 31. März (Sonntag) von 11 bis 18 Uhr, wie man ein Dorffest richtig feiert.

Das Team von „Vorsicht Musik“ veranstaltet ein Programm der Extraklasse im Festzelt auf der Amtswiese. Dort zeigen auch die Tanzschule und die Musikschule Ascheberg, was sie draufhaben. Zwei Partybands, eine Weinlaube und ein Bierstand helfen gegen den Durst.

Direkt daneben auf dem Amtsplatz kommen alle Kinder und jung gebliebenen Adrenalin-Junkies auf ihre Kosten: eine über 30 Meter lange aufblasbare Piraten-Hindernisbahn mit großen Rutschen ist für Jung und Alt kostenfrei zu benutzen. Mitten auf der Talstraße sorgt ein Bungee-Trampolin für fliegendes Vergnügen. Für kleinere Kinder sind eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell vor Ort, und es können auch hier viele Leckereien verkonsumiert werden.

Entlang der Talstraße präsentieren die Autohäuser Beresa (Mercedes Benz) und Nissan Büscher auf ihre eigenen Automeile die neuesten Ideen der Automobilbranche, auch die neusten Entwicklungen aus dem Elektro-Bereich. Die Trecker-Freunde Brügge Mühle runden hier das Programm ab und zeigen ihre vierrädrigen Oldtimer-Schätze.

Die Vereine des Dorfes geben wie gewohnt alles: Beim SV Herbern gibt es Cocktails, der Imkerverein verkauft die Schätze seiner fleißigen Bienenvölker, der MSC zeigt seine rasanten Schlitten und die KFD hofft mit der Weinlaube im Zelt auf zahlreiche Besucher. Die Feuerwehr demonstriert ihr Können an der Ecke Süd-/Merschstraße.

Musikalisch geht es nicht nur auf dem Amtsplatz zu: Der Spielmannszug ist wie immer mobil im Dorf unterwegs und sorgt für die Untermalung der Angebote der auswärtigen Marktteilnehmer. Von schönen Dekoartikeln über Kunsthandwerk und Bekleidung bis hin zu praktischen Haushaltshelfern und Obst, Gemüse, Käse, Brot und Wurstwaren ist bei den rund 60 Marktständen entlang der Süd- und Merschstraße für jeden etwas dabei.

Vor den Räumlichkeiten des Pflegedienstes Vorspohl gibt es Kaffee und Kuchen. Bei Zweirad Hölscher gibt es die neuesten Errungenschaften der Elektro-Fahrrad-Ingenieurskunst zu sehen. Ein paar Meter weiter findet sich der Raiffeisen-Markt mit seiner beliebten Tombola und der Bewirtung durch das Jugend Rotkreuz Herbern. Landmaschinenhandel Bockel stellt die aktuellsten Gartenträume, Rasenmäher und Traktoren passend zum Frühlingsanfang aus. Für die Bewirtung vor Ort sind die Landfrauen (Kaffee und Kuchen) und die Landjugend (Kaltgetränke und Grill) zuständig.

Der Davertexpress bringt als kostenloser Shuttle Jung und Alt von A nach B. Der Express fährt über die Eckpunkte des Marktes zum Raiffeisenmarkt, zu Zweirad Hölscher, entlang der Parkplätze über das Altenheim und wieder zum Dorfzentrum.

Geparkt werden kann in diesem Jahr auf dem Parkplatz von Aldi auf der Münsterstraße, bei Edeka auf der Südstraße, auf dem Schulhof der Grundschule an der Altenhammstraße, am Sportplatz Am Siepen und entlang der Straße. Zusätzlich ist das Betriebsgelände der Firma Wienecke am Kreisverkehr freigegeben. Alle Parkplätze sind ausgeschildert. Die Fußwege zum Markt betragen zwischen zwei und acht Minuten.

Die Veranstalter bitten alle Besucher und Anwohner bereits am Samstag, aber spätestens am Sonntag bis 7 Uhr ihre Pkws von der Süd-, Tal- und Merschstraße zu entfernen.