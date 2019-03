Sandra Schulz ist die Premieren-Chefin

Die Kirchengemeinde St. Lambertus schlägt mit einer alten Bekannten neue Wege ein: Sandra Schulz wird Verbundleiterin der fünf katholischen Kitas. Damit ist die Schnittstelle zwischen den Einrichtungen, Pfarrer, Kirchenvorstand, Zentralrendantur und Bistum professionell besetzt. Für die Verbundleiterin wird ein Büro im Pfarrhaus eingerichtet.

„In unseren Kitas wird sehr gute Arbeit geleistet. Die Zusammenarbeit klappt gut. Wir sind damit sehr zufrieden“, stellte Pastor Stefan Schürmeyer gestern heraus, dass der Schritt zum Kita-Verbund nicht aus Unzufriedenheit mit der bisherigen Arbeit in den Kitas einhergeht. Vielmehr erreicht ehrenamtliche (Kirchenvorstands)Arbeit ihre Grenzen, wenn beispielsweise im Juli fast 80 Arbeitsverträge in den Blick genommen werden, weil die aktuellen Anmeldezahlen (Kinder, Stunden) in Mitarbeiter-Arbeitszeit umzusetzen sind. Dazu hat die Kirchengemeinde gespürt, dass sie auf dem Weg zum Verbund eine der letzten Kirchengemeinden ist. „Vieles, was aus dem Bistum kommt, ist an Verbundleitungen adressiert“, hat Schürmeyer festgestellt. Nur fehlte in Ascheberg die Person, die Informationen in die richtigen Kanäle weitergeleitet hat. Weil zudem die vertrauensvoll zusammenarbeitende Leiterinnenrunde der Kitas sich für das Verbundmodell ausgesprochen hatte, war der Weg dorthin frei.

Sandra Schulz arbeitet schon 23 Jahre für die Gemeinde St. Lambertus, zuletzt 14 Jahre als Leiterin der Kita St. Katharina. Als Frau, der die Verwaltungs- und Büroarbeit kein Gräuel ist, war sie in der Leiterinnenrunde schon immer die Ansprechpartnerin für solche Fragen. „Als der Verbund dann kommen sollte, habe ich mich beworben. Ich freue mich darauf, noch einmal etwas Neues in der Kirchengemeinde St. Lambertus machen zu dürfen. Die Herausforderung nehme ich gerne an“, erklärte Schulz.

Kindergarten-Verbund Sandra Schulz wird Verbundleiterin von zwei Familienzentren und fünf Kitas und aus dem Ascheberger Pfarrhaus heraus operieren. ► Das Familienzentrum Ascheberg bilden die Kita St. Lambertus und St. Katharina.► Der Kita St. Lambertus wird von Petra Fuchs geleitet.► Sandra Schulz war bisher Leiterin der Kita St. Katharina. Die Leiterstelle dort ist ausgeschrieben. „Wir sind guter Dinge, sie im April zu besetzen“, berichtet Pastor Stefan Schürmeyer.►Die Kita St. Anna in Davensberg wird seit rund fünf Jahren von Lisa Bröckerhoff geleitet. ► Das Familienzentrum Herbern bilden die Kitas St. Benedikt und St. Katharina.►Die Kita St. Benedikt ist der älteste Kindergarten in Herbern. Leiterin Ulrike Büker wird 2020 ausscheiden. ► Die Kita St. Hildegardis in der früheren Bodelschwingh-Schule wird von Ulla Bubolz geleitet. Sie wird 2021 ausscheiden.► Erste Ansprechpartnerin für Eltern bleiben die Leiterinnen der einzelnen Kitas. Bei größeren Problemen oder Konflikten steht Verbundleiterin Sandra Schulz bereit. Sie entlastet an der Stelle Pastor Schürmeyer. „Fünf, sechs Fälle gab es in jedem Jahr, wo Konflikte ausgeräumt werden mussten“, berichtet er. Als „letzte örtliche Instanz“ stünden er und der Kirchenvorstand weiterhin bereit. ...

Wenn die Verbundleiterin die Fach- und Dienstaufsicht übernimmt, wird sie auch Chefin der bisherigen Leiterkolleginnen. Das neue Zusammenspiel wird sich auf Basis des bisher guten Miteinanders einfinden. Das Bistum hilft, den Prozess zu moderieren. An der Stelle wird es zum Vorteil, dass St. Lambertus spät auf den Verbundzug aufgesprungen ist. „Die Fehler, die andere gemacht haben, können wir vermeiden“, weist Schürmeyer auf Erfahrungen hin.

Schürmeyer und Schulz sind überzeugt, dass mit dem festen Band, das jetzt zwischen den Kitas geknüpft wird, ein fruchtbarer Austausch forciert wird. So bleibt neues Wissen, das Erzieherinnen bei Fort- und Weiterbildungen erworben haben, nicht nur in einer Kita. Mit dem Blick von oben auf alle Einrichtungen, kann das neue Wissen gezielt dort eingesetzt werden, wo es Nutzen bringt. Die Vielfalt an pädagogischen Konzepten soll erhalten bleiben. Durch die gewachsene Trägervielfalt, so Schürmeyer, sei es auch möglich das Katholische im Leitbild zu schärfen.

Mit dem Installieren des Verbundes wird es kein Ausweiten der Trägerschaft geben. Mehr als fünf Kindertagesstätten dürfen einem Verbund nach Kibiz nicht angehören.