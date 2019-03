Ein Helferteam mit Spaß beim Einsatz und Üben

Das Jugendrotkreuz Herbern ist eine starke Truppe. Immerhin 50 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sechs und 27 Jahren wollen aktiv und kompetent helfen können, immer dann, wenn Menschen bei Unfällen verletzt werden oder in sonstige Notlagen geraten. Dafür übt sich der Nachwuchs des Deutschen Roten Kreuzes im Erste-Hilfe-Training und in der Konflikt-Mediation oder macht bei Kampagnen-Aktionen wie „# Was geht mit Menschlichkeit“ mit. Sie sind als Sanitätsdienst in der Schule dabei und bei Veranstaltungen wie dem Westerwinkel-Lauf, bei Fußball- oder Reitturnieren. Wenn das DRK zur Blutspenden aufruft, leisten sie ebenfalls Unterstützung.

Wer sich im Jugendrotkreuz engagiert, hat den Wunsch, anderen zu helfen und etwas zu bewegen“, heißt es dazu im gut gefüllten JRK-Jahresprogramm.

Peter Koch , der zusammen mit Michael Schütte-Nütgen das Herberner JRK leitet, ergänzt weitere Themenfelder der Ausbildung wie etwa Gesundheitserziehung, Ernährung oder das Präventionskonzept gegen sexuelle Gewalt.

In der Notfalldarstellung für Übungen der Rettungskräfte übernehmen die Kinder und Jugendlichen unter Anleitung der Leitungskräfte die Rollen von Verletzten oder Kranken. Dazu benötigen sie Hintergrundwissen, das sie sich in den Gruppenstunden aneignen. In der Übung können sie den Helfern so signalisieren, welche „Verletzungen“ wie etwa ein Armbruch oder eine Verbrennung „behandelt“ werden müssen. Was allen aber ganz besonders wichtig ist sind Spiel und Spaß bei vielen gemeinsamen Freizeitveranstaltungen. Dazu zählen das Zeltlager zu Fronleichnam, das schon traditionelle Eislaufen, tolle Tagesfahrten und viele andere Freizeitunternehmungen.

Bestens vernetzt ist man übrigens mit der Jugendfeuerwehr Ascheberg und führt gemeinsame Übungen durch. Bei den wöchentlichen Treffen der Nachwuchsgruppen im DRK-Heim an der Merschstraße ist jeder willkommen. „Einfach kommen“, sagt Peter Koch, der zugleich stellvertretender JRK-Leiter im Kreis Coesfeld ist, in der Runde der Gruppenleiter, die jeweils zu zweit die verschiedenen Altersgruppen betreuen.

Phillis Krämer und Dörte Kaufmann führen die Sechs- bis Zehnjährigen an den Themenschwerpunkt Erste Hilfe heran. Stephen Brettin und Dörte Kaufmann leiten die Gruppe der Elf- bis 15-Jährigen und um die 14- bis 17-Jährigen kümmern sich Timo Schuldt und Sophia Schafmann. Bei Claudia Gräwe und Peter Koch bereiten sich die 16- bis 20-Jährigen auf ihren Wechsel ins DRK vor. Die Jugendlichen kommen einmal wöchentlich zu ihren Gruppenleiter-Treffen zusammen.

Der Montagstermin ist eine feste Anlaufstelle, sagt Sophia, die sich ein Medizinstudium oder sozialen Beruf wie Erzieherin oder Sozialarbeiterin für ihr berufliche Zukunft vorstellen kann.

Stephen hat sich da auch schon festgelegt. Er möchte Rettungssanitäter werden. Die Ausbildung finanziere der DRK-Kreisverband, schildert Peter Koch.

Der ehemalige Profilschüler Stephen engagiert sich nicht nur als JRK-Gruppenleiter, er gibt seine Kenntnisse auch in einer Arbeitsgruppe den Mitgliedern des Schulsanitätsdienst weiter. Dort kann man wie in den Gruppenstunden eine kostenlose Erste-Hilfe-Ausbildung absolvieren. Wenn man sich mit der Thematik beschäftige, habe man auch keine Angst mehr, erklärt Stephen den eigenen Gewinn an Sicherheit. „Pflaster aufkleben, lächeln und selbstsicher sein“, das sei bei kleinen Blessuren das Beste, schmunzelt er.

Die Unterstützung durch die JRK-Mitglieder in der Schülerschaft werde in der Profilschule geschätzt, wissen die Gruppenleiter. Profilschullehrer Florian Schulte koordiniert das gut genutzte Angebot des Schulsanitätsdiensts, in dem sich Profilschüler engagieren.

Das große Plus des JRK, das finden alle, ist ohnehin die große Vielfalt. „Diese Vielfalt macht uns im JRK stark: Wir erkennen an, dass wir verschieden sind, wir finden das gut und sind auch stolz darauf. Unser Ziel es, im Jugendrotkreuz eine Kultur des bewussten, wertschätzenden Umgangs mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu schaffen“, heißt es im Jahresprogramm.