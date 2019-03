Der SV Herbern weist auf die dritte Tauschbörse des Jubiläumsstickerheftes hin. Sie findet am Samstag (23. März) ab 15 Uhr im Sportheim an der Werner Straße statt. Insgesamt, so der Verein, seien bereits 210 Alben im Umlauf. Der Rest von zehn Heften werde noch angeboten. Restkontingente von Stickern sind noch zu haben. Eine Nachbestellung sei schon seit einer Woche ausgelöst. Mit etwas Glück seien die Sticker schon am Samstag erhältlich, spätestens aber in der nächsten Woche.

Das Sammelfieber ist weiterhin riesig und die ersten sechs vollen Hefte wurden schon vorgezeigt, womit die Kinder einen Trainingsball erhielten, teilt der Verein mit.