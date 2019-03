Am 1. April (Montag) beginnt um 19 Uhr der jährliche Kreuzweg der Frauen und Männer durch die Gemeinde St. Lambertus. Er ist nicht an einzelne Vereine oder Gruppen gebunden, sondern richtet sich übergreifend an Jung und Alt. Treffpunkt ist wie immer an der Kreuzigungsgruppe von der Sandstraße kommend vor der Lambertus-Kirche.

Von hier gehen die Teilnehmer über den Kirchplatz in Richtung Kriegerehrenamt an der Herberner Straße, überqueren diese zur Albert-Kochstraße. Die erste Station ist bei Pastoralreferent Ralf Wehrmann an der Albert-Koch-Straße 2. Von dort aus geht es weiter über die Albert-Koch-Straße, nach links in die Altefeldstraße. Die Kapelle an der Steinfurter Straße ist das Ziel und die zweite Station des Weges.

Von hier aus geht es zurück ins Dorf, über die Steinfurter Straße in Richtung Dieningstraße und dort zum Haus Nummer 17. Bei der Familie Franz Dornhegge ist die vierte Station. Von hier gehen die Kreuzweg-Teilnehmer zurück zur Kreuzigungsgruppe an der Kirche, wo der Abschluss der ruhigen und nachdenklichen Runde durch den Ort sein wird.