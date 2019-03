Beeindruckende Ergebnisse

Sie haben einen langen Anlauf genommen, ehe sie im Vorjahr den Ascheberger Kegel-Olymp erklimmen konnten. Die Männer von „Özzelbrözzel“ scheinen sich dort wohl zu fühlen. Denn sie verlängerten ihren Aufenthalt auf dem Thron der Dorfmeisterschaft. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus überreichte den „Özzelbrözzels“ am Samstagabend im Festzelt die größten Pokale. Dazu gesellten sich „5 Gewinnt“ als Dauersieger bei den Frauen sowie Sandra Hülsmann und Uwe Breitner als Einzeldorfmeister.

Bei den Damen freute sich der Dauersieger „5 Gewinnt“ über den erneuten Erfolg. Foto: Theo Heitbaum

149 096 Holz sind bei der Kegeldorfmeisterschaft in Ascheberg gefallen, 118 931 Holz bei den Männern, 30 165 Holz im reduzierten Frauen-Feld. 718 Mal wurde mit einer Neun das volle Kontingent ausgeschöpft (623 Männer, 95 Frauen). 939 Mal sahen die Kegel zu, wie die Kugel in der Gosse an ihnen vorbeirauschte (727 Männer, 212 Frauen).

Die Dorfmeisterschaft in Ascheberg wartet weiter mit solchen beeindruckenden Zahlen auf, auch wenn das Frauenfeld etwas schwächelt. Bei den Männern begann Risthaus die Ehrung mit dem 27. Platz: Die rote Laterne ging an die „Korntrooper“, die mit 48 Pumpen den Rekord in Sachen Nullnummern aufgestellt hatten. Die „Spätsünder“ warfen mit 28 die meisten Neunen. Auf der untersten Stufe des Treppchens stand ein vergleichsweise junger Club: Die „Königsknaller“ schicken sich an, bis ganz oben durchzustarten. Vizemeister sind die Dorfmeister 2016, die „Lümmelmänner“. 24 Holz fehlten ihnen auf das Siegerteam, für das Uwe Breitner, Norbert Rüschenschmidt, Michael Voss, Dieter Rummler, Ingo Walz, Günter Rüschenschmidt und Thomas Hagemeister kegelten. Uwe Breitner setzte sich zudem hauchzart in der Einzelwertung gegen Titelverteidiger Maximilian Hegemann durch. Beide brachte es auf 708 Holz, Breitner kegelte aber drei Neunen mehr.

Ascheberg feiert Kegler und Aprés-Ski-Party 1/92 Impressionen von der Siegerehrung der Kegeldorfmeisterschaft und der Après-Ski-Party. Foto: Theo Heitbaum

Bei den Frauen jubelte „5 Gewinnt“ vor zehn Jahren zum ersten Mal. Seither ließen die Frauen nichts anbrennen. Beim elften Teamsieg feierten sie den neunten Doppelerfolg, denn Sandra Hülsmann sicherte sich zum sechsten Mal die Einzelkrone, wo sie Tanja Neve ablöste. Zwischen ihnen platzierte sich Agnes Heuckmann („Auf schlimmer und ewig“). Für den Meister waren außerdem Yvonne Serafin-Sieger, Bianca Frye, Claudia Trahe, Nicole Frenster, Andrea Brügger und Tanya Brüse aktiv. Die rote Laterne ging an die „Chinchillas“.

Unterstützt wird die Kegeldorfmeisterschaft vom Top Travel Reisebüro, das eine Clubreise sponsert. Bürgermeister Risthaus zog aus der Lostrommel die „Bolzendreher“, den Rekorddorfmeister, als Gewinner.

Während der Sekt in die Pokale floss, startete die Apres Ski-Party der Kolpingsfamilie Ascheberg, die in diesem Jahr das Tiroler Wochenende ausgerufen hatte. Neben DJ Sven Wienströer sorgten die „Klobnstoana“ aus dem Kitzbühler Land für Livemusik. Am Sonntag spielten sie zum Frühschoppen auf.