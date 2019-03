Besuch der Westfalenkaserne, Öffentlichkeitsarbeit. Internetpräsenz und Meisterschaft: Der Hegering Ascheberg blickte im Rahmen seiner Generalversammlung, die am Freitagabend zum ersten Mal in der Gaststätte Brüggemann/Rother stattfand, auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. So wuchs beispielsweise die Zahl der Mitglieder durch neun Neuaufnahmen auf mittlerweile 181 an. Auch die Jagdhornbläser verbuchten Erfolge. Der Vorstand lobte den „zahlreichen Nachwuchs“, mit dem der Hegering im Kreis Coesfeld sehr gut vertreten sei.

Bei den Vereinsmeisterschaften erhielten vier Mitglieder eine Leistungsnadel, Max Schroten war mit 216 Zählern bester Schütze des Vereins. Bei den Kreismeisterschaften erreichten die Ascheberger mit 1138 Punkten den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Die meisten Zähler (311) holte hier Ralf Brinkhaus.

Ein besonderer Höhepunkt für die Jäger war das Vergleichsschießen beim Besuch der Westfalenkaserne am 25. August. Die Hegeringmitglieder schossen dort mit der Pistole P8, dem Gewehr G36 und dem Maschinengewehr MG3. Die Freude über das Erlebnis brachte Claus Zobel nachträglich zum Ausdruck: „Ich glaube, das war ein recht gelungener Ausflug, Einige haben auch zum ersten Mal Pistole geschossen.“ Impressionen des Schießens wurden den Mitgliedern auf Leinwand gezeigt.

Ein großer Erfolg waren wieder die Aktionen des „Lernorts Natur“: Die Natur- und Landschaftsführerin Carmen Irmen zog dazu mit Grundschulklassen durch Wald und Flur. Zusammen mit Michael Grube bereitete sie die Waldjugendspiele vor. Bei diesen Aktionen fungierten Heike Zobel und Klaus Fröhlich als Paten. Irmen und Grube gestalteten darüber hinaus eine naturkundliche Lesestunde an der Deipen Wiese. In diesem Bereich hat der Hegering auch einige Bänke aufgestellt.

Am Freitagabend wurden zwei neue Beisitzer in den Vorstand gewählt: Max Schroten wird künftig als Schießobmann im Hegering tätig sein, während Eva Maria Raters sich um die Themen Naturschutz und die Medienpräsenz kümmert. Sechs Mitgliedern wurden für ihr langjähriges Wirken geehrt: Franz Witthoff, Egon Schwipp, Renate Schwipp, Franz Merten, Egon Weber und Heinz Platvoet. Nach dem Essen folgte ein Vortrag von Matthias Kruse, Chefredakteur der Zeitschrift „Rheinisch Westfälischer Jäger“ (RWJ), über „Aktuelles aus der Jagdpolitik“.

Am 11. Juni steht die Hegeringmeisterschaft auf dem Programm. Am 8. September soll das Schießkinos in Unna besucht werden.