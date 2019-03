Der Plan „Projektfrauen“ ist aufgegangen

Diese Generalversammlung der KFD startete anders. Erstmals war ihr am Montagabend eine Gemeinschaftsmesse vorgeschaltet. Im April wird dafür keine stattfinden. Und anschließend gab es im Pfarrheim St. Lambertus eine kleine Vorabinformation zum Pastoralplan.

Die KFD selbst hat Änderungen vorgenommen, um Nachwuchssorgen aufzufangen und die Attraktivität zu steigern. Ein Ansatz sind die Projektfrauen gewesen, die Aufgaben übernommen haben, um das geschrumpfte Vorstandsteam zu entlasten. Der Plan ist aufgegangen. „Und die Arbeit ist nicht schwer“, berichtete Projektfrau Vera Escher vom Bücherherbst, den sie gemeinsam mit Bücher Schwalbe, dem Büchereiteam und der Eine Welt Gruppe auf die Beine gestellt hatte. Projektfrau Renate Lohmann bereitete hingegen mit Christel Pötter die Radtour nach Lüdinghausen und den Ausflug nach Oberhausen vor. Auch am Montagabend hingen wieder Aufgabenzettel an der Wand. Denn für die Jahre 2020 und 2021 sind wieder Projektfrauen gefragt.

Für die anstehenden Aufgaben im April waren schnell Helfer gefunden. Denn da richtet die KFD die Begegnung im Pfarrheim im Rahmen der Osternacht aus. Maria Aßmuth berichtete im weiteren Verlauf der gut besuchten Versammlung über eine gute Kassenlage. Die Kassenprüfer Hildegard Wobbe und Maria Hegemann bescheinigten ihr eine tadellose Arbeit. Hegemann scheidet turnusgemäß aus, nun prüft an ihrer Stelle Maria Kalthoff . Überdies übernimmt Kalthoff neue Aufgaben als Bezirksfrau. Weiterhin wurde Alicja Balawender-Nitsche als neue Bezirksfrau begrüßt. Helga Reher hört nach 24 Jahren als Kollektantin auf. Ihre Aufgabe übernimmt Mechthild Rüschenschmidt. Unter dem Punkt Verschiedenes kündigte Teamsprecherin Birgit Bolte noch eine Neuerung an, die ab Juni in Kraft tritt. „Künftig gibt es dann für die Gemeinschaftsmessen die Sommer- und Winterzeit.“ Will heißen von April bis September findet die Gemeinschaftsmesse am ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr statt, von Oktober bis März jeweils wie gehabt um 8.30 Uhr.

Pastoralplan „Ok, Pastoralplan, das klingt nicht gerade sexy“, gab Pastor Stefan Schürmeyer zu. Es habe zwar lang gedauert, aber nun sei er fertig und werde am 7. April (Sonntag) ab 11 Uhr im Pfarrheim vorgestellt. Erstellt wurde er, weil er Aufschluss über Strukturen geben soll. Sehen – entscheiden – handeln - kontrollieren, diese Kriterien sind Inhalte der Arbeit. Die Projektausschüsse haben vier große Themen ausgemacht. Die Pfarrfeste sollen im Wechsel mit dem Ehrenamtstag wiederkommen. Gestartet wird 2020 in Herbern. Das zweite Thema sind junge Familien, da will die Projektgruppe langfristig familienfreundliche Angebote erarbeiten. Was möchte die Jugend gerne? Aktionen wie Segelfreizeit sind hier vorgesehen. Der vierte Punkt beinhaltet die Kirchenmusik. Was ist möglich bei Chören, wie können Kirchenmusiker in Austausch kommen? „Wir haben Lust auf die Zukunft und Ideen wie wir es angehen können“, schloss Schürmeyer. ...

Abschließend wies Bolte noch auf die Aktion Maria 2.0 vom KFD Diözesanverband Münster hin. Diese beinhaltet, dass einige Frauen der Heilig Kreuzgemeinde Münster vom 11. bis zum 18. Mai in den Kirchenstreik treten. Damit wollen sie zum einen bewirken, dass die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche schonungslos aufgedeckt werden. Zum anderen wollen sie die Position der Frau in der Kirche stärken. So setzt sich die KFD schon viele Jahre für das Diakonat der Frau ein. Wie ist es wenn Frau nicht mehr zur Kirche kommt? Aufschluss darüber gibt die Aktion Maria 2.0, die sich gegen die Amtskirche richtet.