Jugendliche mit Schrottauto on Tour

Ascheberg -

Kaum zu glauben, aber wahr: Zeugen meldeten der Polizei am Freitagnachmittag, dass Jugendliche mit einem ziemlich ramponierten Auto in Ascheberg unterwegs seien. Als die Beamten den Wagen, einen Seat, vor Ort fanden, trauten sie ihren Augen nicht, teilt die Polizei mit. Nicht nur ein fehlender Scheinwerfer und eine gerissene Frontscheibe fielen ihnen sofort auf. Auch ein amtliches Kennzeichen war an dem Fahrzeug nicht zu entdecken. Stattdessen prangten an drei Seiten des Pkw große 25-km/h-Aufkleber. Und am Heck war ein Versicherungskennzeichen angebracht. „Leider war das Kennzeichen nicht für diesen Seat, sondern nur für ein Mofa ausgegeben“, so die Polizei weiter. Der Fahrzeugführer verwies auf eine technische Drosselung des Autos auf 25 Stundenkilometern, konnte im Motorraum aber lediglich eine rote Geldkassette mit Drähten vorweisen. Das Auto wurde sichergestellt, gegen den Fahrzeugführer werden Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und fehlenden Versicherungsschutzes gefertigt.