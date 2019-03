Ein wiedergewählter Vorstand, zwei Neuaufnahmen und Ehrungen langjähriger Mitglieder standen bei der Jakobi-Bruderschaft auf der Tagesordnung bei der Generalversammlung in der „Antica Fattoria“ am Benedikt-Kirchplatz.

„Ein tolles Jahr liegt hinter uns“, begrüßte Vorsitzender Benedikt Selhorst die Mitglieder. Das vereinsinterne Schützenfest mit dem Königspaar Dirk und Denise Lohmann sowie dem Niedelkönig Martin und Christin Wesselmann ist allen Mitgliedern noch in guter Erinnerung. Kassierer Andreas Herb-Forsthövel bestätigte dem Verein eine positive Kassenlage. Einstimmig wiedergewählt wurden der erste Vorsitzende Benedikt Selhorst, Oberst Thomas Rolf sowie die Fahnenoffiziere Ludger Schürkmann, Egbert Nienhaus, Martin Koch, Bernhard Laxen und Hugo Billermann. Als neuer Kassenprüfer wurde Thomas Averkamp gewählt.

Weiter ging es mit Mitgliederehrungen. Zum Goldenen Jubiläum, sprich 50 Jahre Vereinstreue, wurde Ferdi Ringelkamp ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Egon Schütte, Bernhard Schwartländer und Theo Weltermann in der Jakobi Bruderschaft aktiv.

Neue Mitglieder werden per Ballotage aufgenommen. Hier dienen eine weiße und schwarze Kugel zur geheimen Wahl. Die vorgeschlagenen beiden Mitglieder wurden aufgenommen.

Der Vorsitzende erinnerte an folgende Termine: Am 13. April findet um 15 Uhr das Damencafé im Hotel Restaurant „Zum Wolfsjäger“ statt. Am 3. August ist eine gemeinsame Radtour in Planung, nähere Informationen werden zeitnah bekanntgegeben.