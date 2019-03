2018 war ein sonniges Jahr. Deswegen strahlten auch die Gesellschafter des Bürgersolarkraftwerks Herbern am Dienstagabend über eine neue Rekordernte. 53 398 Kilowattstunden wurden in das Stromnetz eingespeist. Die Gesellschafter hörten bei der Versammlung in der Gaststätte Frenking auch, dass die Anlage störungsfrei gelaufen ist. Die Herberner Ergebnisse und Kurven gleichen den Resultaten des Bürgersolarkraftwerks Ascheberg (WN berichteten). Sie besitzt auf dem Dach der Profilschule zwar nicht die 1a-Lage zur Sonne und tut sich schwerer, den kalkulierten Jahresertrag zu erreichen. 2018 wurde er aber deutlich übertroffen.

Ausgegeben wurden 528 Anteile zu 395,75 Euro. Die Anlage hat eine Nennleistung von 63 000 Kilowattstunden pro Jahr. Die ersten 30 000 Kilowattstunden werden mit 43,01 Cent pro Kilowattstunde vergütet, darüber hinaus gibt es 40,91 Cent pro Kilowattstunde. Vergangenes Jahr überwies die Westnetz also 22 379,08 Euro an die Gesellschaft. Die Gemeinde erhält 447,58 Euro als Dachmiete. Pro Anteil werden 38,04 Euro ausgeschüttet. Das entspricht einer „Verzinsung“ von 9,66 Prozent.

Martin Alder und Theo Niesmann bescheinigten den Geschäftsführern Rainer Bultmann und Ralf Dohmen eine korrekte Arbeit. Nach der Entlastung wurde Andreas Kordes als Nachfolger von Martin Alder gewählt.