Hickstead – bei diesem Namen geraten Reitsportler ins Schwärmen. Denn im Süden Englands wird das britische Nationenpreisturnier ausgetragen. Schwärmen werden Springreiter beim Namen Hickstead auch, weil der braune Hengst gleichen Namens Eric Lamaze zu olympischem Gold trug. Am Samstag wird der Name bei der Hengstschau auf dem HofLigges in Forsthövel eine Rolle spielen. Denn Hickstead Blue ist ein Enkel des 2011 verstorbenen Hickstead, der Vater heißt Hickstead White. Der Körungssieger aus dem mecklenburgischen Redefin wurde vom Italiener Andrea Vota Goracci gekauft. Er hat den Nachwuchsvererber an das Gestüt Ligges verpachtet. Dafür holte er Coromont nach einem Jahr in Herbern zu sich nach Italien.

Hickstead Blue ist deswegen sehr interessant, weil die Mutter eine Tochter von Chacco-Blue ist. „Der Hengst ist zusammen mit Cornet Obolensky der wichtigste Springpferdevererber“, erklärt Imke Ligges. Mit dem Neuzugang haben die Züchter nun beide Möglichkeiten, denn Cornet und einige seiner Nachwuchshengste sind über die Station zu buchen.

Ab 14 Uhr wird unter freiem Himmel mit Diamant de Casall ein zweiter Neuzugang präsentiert. Er kommt über die Zusammenarbeit mit der Familie Gripshöver nach Forsthövel. Sein Bruder Dembele L ist schon dort zu Hause und hat mit seinem ersten Fohlenjahrgang im vergangenen Jahr durchaus Werbung für sich machen können.

Neben Coromont wird auch Cassus nicht mehr zu sehen sein. „Er hat sich die Schulter gebrochen und ist leider gestorben“, informiert Ligges.