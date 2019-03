Europa ist oben und riecht verführerisch. Die Duftstoffe aus der Profilschule Ascheberg sollen in diesem Fall aber keinen Appetit auf die anstehende Europawahl machen. Sie gehören zum Projekt der Siebtklässler, die auf Basis ihres im Gesellschaftsunterricht gesammelten Wissens knapp zwei Wochen zum Projekt Europa gearbeitet haben. Herausgekommen sind die unterschiedlichsten Arbeiten, die gestern unter anderem den Eltern präsentiert worden sind.

Im Gespräch geben die meisten Gruppen „Google“ als ihren wichtigsten Helfer an. So lassen sich Karten erstellen, die Lebensräume von Tieren zeigen. Wo ist der Wolf? Wo gibt es den Kiebitz noch?

Europa und seine Flaggen. Foto: hbm

Auf diese Weise wurden die zehn längsten Flüsse Europas gefunden. Und die zwölf beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Drei Mädchen haben einen Vulkan gebaut, der mit Essig und Backpulver zum Ausbruch gebracht wird. Besonders intensiv haben sich die Jugendlichen der drei Klassen in frei gewählten Gruppen mit dem Essen auseinander gesetzt.

Das Europaprojekt ist in der siebten Klassen angesiedelt, weil es am Ende des Schuljahres nach England geht. Und Brexit hin oder her: England bleibt auch außerhalb der EU ein Teil von Europa, wie sich an den Präsentationen ablesen ließ. Denn der längste Fluss Europas ist die Wolga. Und die hat mit der Europäischen Union nichts zu tun.