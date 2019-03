Die DLRG schwimmt weiter obenauf

Keine Nachwuchssorgen, erfolgreiches Arbeiten und mehr zu tun, als man leisten kann – die Ortsgruppe Herbern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG ) schaute bei ihrer Ortsgruppentagung am Dienstagabend in der Gaststätte „Zur Alten Mühle“ auf ein mehr als erfolgreiches Jahr zurück und optimistisch in die Zukunft.

Neben vielen Helfern und Helferinnen der Ortsgruppe stachen in diesem Jahr Matthias Neuhaus und Mario Thoss heraus. Die Ehrenurkunde in Silber für sein langjähriges Engagement bei den Lebensrettern bekam Neuhaus. Die Ehrenurkunde in Bronze ging an und Thoss für seine gute Trainertätigkeit.

Bei der Junioren-EM in Limerick gewann Mario Thoss im vergangenen Jahr mit der 18-jährigen Rettungsschwimmerin Andrea Eling die erste Goldmedaille bei kontinentalen Titelkämpfen. Zudem war die junge Lebensretterin aus Herbern maßgeblich an zwei dritten, zwei vierten und einem fünften Platz für das deutsche Nachwuchs-Team beteiligt, was sie nicht zuletzt den vielen Trainingseinheiten von Mario Thoss zu verdanken hat.

Der Vorsitzende Ralf Thoss und sein Vorstandsteam stellten zuvor einen umfangreichen und erfolgreichen Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr vor. Die beiden Haupttätigkeiten der DLRG-Ortsgruppe waren einmal mehr der Einsatz im Wasserrettungsdienst an der Nord- und Ostsee sowie die Ausbildung von 19 neuen Rettungs- und 15 Juniorschwimmern. Das Schnorcheltauchabzeichen wurde acht Mal ausgehändigt und die Prüfung zum Sanitäter A absolvierten sechs Mitglieder. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die ehrenamtlichen Mitglieder im vergangenen Jahr mehr als 2000 Übungsstunden im Herberner Hallenbad absolvierten, wie der Vorsitzende in seiner Statistik betonte. Vorstandswahlen standen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. Zum neuen Kassenprüfer wurde Philipp Neuhaus von den Mitgliedern gewählt. Bei der Mitgliederehrung für zehnjährige Mitgliedschaft überreichte der Vorsitzende das Mitgliederehrenabzeichen in Bronze an Judith Angelkort, Andrea Eling, Saskia Mürmann und Hannah Westhoff. Wer die DLRG während der Trainingsstunden unterstützen möchte, kann sich während der wöchentlichen Übungsstunden am Mittwoch zwischen 17 und 20 Uhr im Herberner Hallenbad melden.