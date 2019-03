Neue Leute ergreifen das CDU-Ruder

Dietmar Panske ist vor acht Jahren angetreten, um den CDU-Gemeindeverband Ascheberg zu verjüngen. Am Mittwochabend wurde deutlich, dass den Worten über das Wiederbeleben der Jungen Union Taten gefolgt sind. Mit Maximilian Sandhowe tritt nicht nur ein 27-Jähriger Panskes Nachfolge an. Die Vertreter Alexander Sparding (23) und Johannes Wienecke (22) sind noch jünger. Den Altersdurchschnitt des neuen Führungsquartetts verdirbt Rainer Haake als Dritter im Bunde.

Panske, inzwischen Landtagsabgeordneter, blickte in seinem Bericht auf Frenkings Tenne über das Verjüngen hinaus. „Wir gehen mit unserer Mehrheit verantwortungsbewusst um“, sprach er den CDU-Ratsmitgliedern aus der Seele. Oft werde die CDU allein gelassen. Warum sich andere Parteien dem Haushalt verweigerten, erschließe sich ihm nicht. Seiner Partei riet er selbstbewusst aufzutreten: „Ascheberg steht glänzend da. Dann kann das, was wir getan haben, so falsch nicht sein.“ Vor acht Jahren habe er den Rückkauf der Oevermann-Fläche als Ziel genannt: „Jeder sieht, was daraus geworden ist.“ Eine weiterführende Schule in der Gemeinde sei vor zweieinhalb Jahren fast tot gewesen: „Wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn man alle Möglichkeiten ausschöpft.“ Panske forderte, dass man „Lust auf Zukunft“ machen müsse, damit die Chancen beim Gestalten des Ortskerns mutig angefasst würden. Der Rückzug von der Gemeindeverbandsspitze wird nicht zum Rückzug aus der Kommunalpolitik: „Ich werde mich wieder um ein Ratsmandat bewerben.“ Die Blumen für acht Jahre überreichte verbal Maria Schulte-Loh, die an gleich sechs Wahlen unter der Federführung von Panske erinnerte und dessen Fähigkeit lobte, Dinge auf den Punkte zu bringen.

Den Vorstand bilden (v.l.): Angelika Högemann, Frank Möllers, Maria Schulte-Loh, Johannes und Barbara Wienecke, Alexander Sparding, Rainer Haake, Johannes Wirtz, Elisabeth Mangels, Maximilian Sandhowe, Hildegard Kuhlmann, Reiner Schliephacke, Markus Althoff, Angelika Selhorst und Gudula Maurer. Foto: hbm

Maximilian Sandhowe, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Panske, hat Geschichte und Politik studiert und führt mit seiner Mutter den Kemnadenhof in der Westerbauer. In seiner Bewerbungsrede drehte sich viel um das Mitnehmen von Menschen bei politischen Entscheidungen. Die CDU müsse mit Ständen auf der Straße genauso präsent sein wie in sozialen Netzwerken: „Wir müssen die Menschen abholen, dürfen dabei aber selbstbewusst auftreten.“ Innerparteilich sucht Sandhowe nach Möglichkeiten, Mitglieder einzubeziehen: „Wir können über themenbezogene Arbeitskreise nachdenken.“ 49 von 54 Wahlberechtigten stimmten bei einer Gegenstimme für Sandhowe als neuen Vorsitzenden.

Vorstand und Ehrungen Vorsitzender: Maximilian Sandhowe – Stellvertreter und Ortsvorsitzende: Rainer Haake (Davensberg), Alexander Sparding (Ascheberg), Johannes Wienecke (Herbern) Schriftführer: Alexander SpardingSchatzmeister: Reiner SchliephackeMitgliederbeauftragte: Angelika SelhorstBeisitzer: Markus Althoff, Andreas Groß, Angelika Högemann, Hildegard Kuhlmann, Elisabeth Mangels, Frank Möllers, Barbara Wienecke, Johannes Wirtz, Hubert Wobbe.Ehrungen50 Jahre: Heinz Freisfeld, Rudolf Grube, Heinz Hülsmann, Paul Krampe, Josef Lendermann40 Jahre: Helmut Dörbecker, Annette Fallenberg, Benedikt Selhorst25 Jahre: Hildegard Schroer, Michael Franzke, Heinz Heubrock, Roswitha Krebs, Martin Erfmann, Josef Fallenberg, Ulli Kalthoff, Hildegard Kuhlmann, Elisabeth Mangels, Cornelia Pelster, Ursula Dartmann, Josef Reher. ...

Während des Wahlprozederes nahm Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann die Christdemokraten mit auf eine Reise nach Berlin. Der Wechsel an der Fraktionsspitze habe sich gelohnt: „Konservative Werte im Schaufenster tun uns gut.“ Für die nächsten Wochen sei es wichtig, Europa positiv zu besetzen und das Feld nicht den Populisten zu überlassen.