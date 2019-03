Nur 23 Sportabzeichen und damit fünf weniger als im Jahr zuvor hat der Kreissportbund des Kreis Coesfeld 2018 in Herbern verzeichnet. 14 Sportbegeisterte trafen sich im Vereinsheim des SV Herbern, um die Urkunden und das Abzeichen entgegenzunehmen.

Altbekannte Gesichter waren bei der Verleihung anzutreffen. Übungsleiterin Marita Eling , sicherte sich zum mittlerweile 15. Mal das Abzeichen in Gold, Gudrun Becker zum 14. Mal und Willi von der Halben machte das Dutzend voll.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Petra Haverkamp überreichte die Urkunden an die Sportler gemeinsam mit Birgit Eckholt vom Sportabzeichen-Abnahmeteam des SV Herbern. Dabei betonte Eckholt, dass diese Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland schon etwas Besonders ist, denn es ist weltweit die einzige für überdurchschnittliche sportliche Leistungen mit Ordenscharakter. Das Sportabzeichen überprüft die individuelle Fitness anhand der vier motorischen Grundfähigkeiten: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Verliehen wurde das Sportabzeichen 2018 in Bronze an Jan Dubicki. Das silberne Sportabzeichen erreichten Christopher Glaubitz, Michael Becker, Lara Krieger und Inga Carolin Blesenkemper. Gold ging an Kai Pfeffer, Roland Klaves, Michael Rohbeck, Josef Soester, Tobias Muermann, Christa Thier, Andrea Hagenkötter-Börste, Birgit Eckholt, Gabriele Hölscher, Sabine Alba, Maria von der Halben, Heike Wendt, Willi von der Halben, Gudrun Becker, Markus Kruckenbaum, Annette Wegmann sowie Marita Eling.