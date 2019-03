Pläne für Radweg werden geschmiedet

Geld aus dem Nahmobilitätsprogramm des NRW-Verkehrsministeriums, das den Menschen in der Davert zu Gute kommt, kündigte gestern der FDP-Landtagsabgeordnete Henning Höne an. Das Land fördert den Bau eines Radweges an der K 39. Konkret geht es, so die Veröffentlichung, um den zweiten Bauabschnitt vom Daverthauptweg bis zum „Klosterholz“. Dafür werden aus dem Nahmobilitätstopf 145 700 Euro bereitgestellt.Gefördert wird auch der erste Teil des Radweges mit einer verbreiterten Emmerbachbrücke. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, ist der Kreis Bauherr.