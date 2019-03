Fußgängerzone abgelehnt

„Wer will, findet einen Weg. Wer nicht will, findet Argumente. So erzielen wir keine Verbesserung“, ging Elmar Hammwöhner ( SPD ) ohne große Hoffnung in die Diskussion. Klaus van Roje, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen im Rathaus, sowie CDU-Fraktionschef Ludger Wobbe spielten sich die Bälle aus der Vorlage zu. „Wir sind ergebnisneutral an das Thema herangegangen“, erklärte van Roje. Von „sachlichen Argumenten“ sprach Wobbe, der insbesondere auf den steigenden Verkehr vor den Kindergärten hinwies. Ihr wichtigstes Kriterium, auf das später auch Wilfried Meyer-Laucke (UWG) abstellte: Eine Fußgängerzone muss von der Straßenverkehrsbehörde des Kreises angeordnet werden. Bei einem Ortstermin kam Christian Kamper von der Abteilung Straßenverkehr aber zu dem Ergebnis, dass „ich der Auffassung bin, dass eine Einrichtung der Fußgängerzone in dem genannten Bereich abzulehnen ist“. Dieser Auffassung sei auch die Kreispolizei. „Wenn es nicht genehmigt wird, müssen wir nicht lange diskutieren.“ Die Argumente seien unverändert, die Verdrängung, besonders auf die Konermannstraße, inakzeptabel.

So argumentiert die Verwaltung ► Die Fachgutachterin erwartet bei einer Fußgängerzone, dass der Verkehr ähnlich wie bei einer Einbahnstraße besonders auf die Konermannstraße mit zwei Kindergärten verdrängt wird. Sie rät von einer solchen Zone ab.► Die Straßenverkehrsbehörde des Kreises hat eine Fußgängerzone nach einem Ortstermin abgelehnt. Durch entstehende Sackgassen komme es zu vielen Wendemanövern, die für mehr Gefahr sorgten. Der Wegfall von Parkplätzen erhöhe den Parkdruck. Eine bessere Aufenthaltsqualität werde nicht gesehen. Dazu gesellten sich die Verlagerungseffekte.► Die IHK weist darauf hin, dass die Belange der Anlieger konsequent beachtet werden müssten.► Der Einzelhandelsverband habe Zweifel geäußert, ob eine Fußgängerzone das richtige Mittel sei, um die Attraktivität des Ortskerns zu steigern.► Pro Ascheberg spricht sich gegen eine Fußgängerzone aus.► Geiping stelle bei einer Fußgängerzone den Standort in Frage.► Die Zahlen aus dem Gutachten seien valide. Sie deckten sich mit Zahlen aus dem Jahr 2017. Bei diesen zusätzlichen Zahlen wird eine Zählstelle in Höhe Siebeneck aufgeführt. ...

Van Roje berichtete weiter, dass die Gemeinde über den verbesserten Status Quo, den die Verkehrsplanerin vorgeschlagen habe, hinausgehen werde. Der Ortskern werde von Kirche und Katharinenplatz über die Sandstraße bis zum aktuellen KiK von Experten betrachtet. Dort werde die Verwaltung, rückgekoppelt mit der Politik, einen Wettbewerb ausrichten, um den Raum zu gestalten. Dafür sollen Fördergelder in Anspruch genommen werden: „Das Thema ist nicht komplett vom Tisch gewischt.“

Jochen Wismann (FDP) nahm die Ascheberger mit ins Boot: „Es gibt den einen oder anderen Ascheberger, der sich eine Fußgängerzone wünscht. Ich glaube aber nicht, dass dies eine Mehrheit ist.“ Seine Partei teile die Bedenken gegen eine Fußgängerzone.

Abschließend bedauerte Hammwöhner: „Mit einem Feldversuch hätte es eine öffentliche Diskussion gegeben. Wir hätten gesehen, ob sich die Dinge so entwickeln, wie es prognostiziert wird.“ CDU und UWG lehnten den Vorstoß der SPD ab, die mit ihren drei Stimmen für den Versuch nichts ausrichten konnte.