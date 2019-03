Turbulente Revue offenbart Talente

Zu ihrem Repertoire gehören normalerweise Lobpreisgesänge, Messen oder Oratorien. Doch die Chorgemeinschaft St. Anna kann noch viel mehr. Mit sichtlichem Spielspaß wandelten die Akteure der Singgemeinschaft am vergangenen Wochenende auf weltlichen Pfaden und gaben einen unterhaltsamen musikalischen Einblick in ein „Ehrenwertes Haus“. Unter diesem Titel hatten die Sängerinnen und Sänger zu zwei Konzerten in den Saal des Hotel Restaurants Clemens August eingeladen. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um das bunte musikalische Treiben zu verfolgen.

Blick hinter die Fassade des „ehrenwerten Hauses“

Ehrenwerte Häuser haben ihre eigenen Regeln. Welche, das konnten die Konzertbesucher bereits im Saal erkennen: „Das Rauchen im Treppenhaus ist nicht gestattet“, „Mittagsruhe von 12 bis 15 Uhr“ und andere Hausordnungen machten deutlich, woran man sich zu halten hat. Dass es aber hinter der Fassade nicht immer ganz so ehrbar zugeht, zeigte die Chorgemeinschaft St. Anna in einem kurzweiligen Potpourri aus Gesang, Texten und Spielszenen. Da neidet man dem Nachbarn den neuen „silbernen Japaner“, hadert mit dem Altwerden und dessen Folgen und geht heimlich Tauben vergiften.

„Ehrenwertes Haus": Turbulentes Konzert in Davensberg 1/5 Schwungvoll ging es zu ihm "Ehrenwerten Haus" der Chorgemeinschaft St. Anna.

Glänzten in ungewohnten Rollen: Die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft St. Anna.

Mit viel Spaß bei der Arbeit: Die Bauarbeiter des "Ehrenwerten Hauses".

Die Damen-Sportgruppe weiß, warum die Pfunde nicht schmelzen: "In jeder Frau steckt ein Stück Hefe".

Auch die Herren des Chors durften in Soli in Aktion treten.

Dass die illustre Hausgemeinschaft auch ihre amüsanten Seiten hat, wird an der Damen-Sportgruppe deutlich, die genau weiß, warum die Pfunde einfach nicht schmelzen wollen („In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“) oder der „spezialisierten Ein-Euro-Kolonne“, deren Bauarbeiter gut gelaunt mit Boomwhackers ein buntes Klangfeuerwerk auf der Bühne entfachen.

Geglückter Griff in die Musikkiste

Einige Chormitglieder und Leiterin Andrea Thül-Reddig hatten zuvor tief in die Musikkiste gegriffen und so manches passende „Schätzchen“ zutage gefördert. Mit dem titelgebenden Udo Jürgens-Song „Ein ehrenwertes Haus“, Deutschpop von Max Giesinger oder Peter Fox, den „Sweet Dreams“ von den Eurythmics oder dem Beatles-Klassiker „Eight days a week“ garnierten die rund 50 Akteure ihre Geschichte. Alexander Gabriel begleitete sie am Klavier, Peter Spaeth am Kontrabass. Ergänzt wurde das bunte Chorprogramm durch Darbietungen von Ulrike Schlottbohm und Dirk Rieskamp. Beide überzeugten sowohl in Soli – Schlottbohm unter anderem mit dem Hollaender-Chanson „Sexappeal“, Rieskamp auf den Spuren Roger Ciceros - als auch gemeinsam als zanksüchtiges Hausmeister-Paar

Insgesamt entfaltete sich während der einfallsreich inszenierten und mit sehr viel Liebe zum Detail ausgestatteten Revue reichlich schauspielerisches und stimmliches Talent. Das begeisterte Publikum honorierte das mit donnerndem Applaus.