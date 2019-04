Einige Ascheberger Jungbläser nahmen jetzt an der Jagdhorn-Bläserprüfung des Kreises Coesfeld in Senden teil. Einmal im Jahr lädt der Prüfungsausschuss unter der Leitung von Kreis-Bläserobmann der Kreisjägerschaft Coesfeld Reinhard Elsbecker alle Jungbläser ein, um die Jagdhornbläserprüfung abzunehmen. Vor dem Gremium traten 22 Jagdhornbläser an, um auswendig zu zeigen, dass sie alleine in der Lage sind, die Jagdsignale für eine kleine Niederwildjagd vorzutragen.

Es ist nicht jedermanns Sache, so die Pressemitteilung, sich dieser Situation zu stellen erklärt der Ausbilder der Ascheberger Jagdhornbläser, Claus Zobel, nicht ganz ohne Stolz: „ Je älter die Prüflinge sind, desto mehr zeigen die Teilnehmer Nerven und werden nervös. Ganz anders unsere Jungbläser vom Hegering Ascheberg – die sind alle nicht älter als 13 und zeigen den Älteren, wie es geht!“

Die Ascheberger Jagdhornbläser haben alle mit Bravour abgeschlossen und neben der Urkunde das sogenannte Bläserhutabzeichen bestanden. Mit dieser Qualifizierung dürften die jungen Jagdhornbläser nun endlich mit den älteren Bläsern des Jagdhornbläsercorps Ascheberg zum Landeswettbewerb im Jagdhornblasen im nächsten Jahr fahren.