Frühlingsboten in Herbern

Frühlingsboten hießen die Landbeschäler früher, wenn sie auf die Stationen geschickt wurden. Der Frühling naht auch immer, wenn private Hengsthalter ihre Vererber präsentieren, denn nach der Fohlengeburt werden die ersten Stuten rossig. Wer es heutzutage will, kann schon vorher schauen, was das Hengstlot eines Gestüts zu bieten hat. YouTube und dem Internet sei Dank. Denn Kameras laufen selbst dann mit, wenn der Nachwuchs gekört wird oder seine Prüfung ablegt. Da die Hengste fast alle im Sport unterwegs sind, gibt es reichlich Filmmaterial. Das reicht einem westfälischen Züchter aber offensichtlich nicht aus. Rund 1000 Besucher wollten am Samstagnachmittag live sehen, welche Hengste das Gestüt Ligges in diesem Jahr zu bieten hat. Den Star der Station gab es allerdings nur auf der großen Videowand: Cornet Obolensky, mittlerweile 20 Jahre alt, lebt in der Ukraine.

Zu sehen gab es große Sprünge, beispielsweise von Balous Bellini unter dem Sattel von Lutz Gripshöver, die zusammen die Endlichkeit eines Steilsprungs zeigten. Höher ließ sich die Latte nicht auflegen. Besonders aufmerksam waren die Besucher aber bei den kleinsten Hüpfern. Denn sie wurden von Hickstead Blue unter Jana de Beer und Diamant de Casall, vorgestellt von Thomas Vollmer gezeigt. Die beiden Neuzugänge sind dreijährig, absolvieren gerade ihre ersten Sprünge und sind so ein großes Publikum wie am Samstag nicht gewohnt. Aber sie deuteten ihre Qualitäten an. Kai Ligges und Moderator Volker Raulff weihten die Gäste in die jeweiligen Abstammungen ein. Besonders Diamant de Casall ist wegen seiner Nähe zu eben Casall ein großer Hoffnungsträger der Station. Bei ihm spielt mit hinein, dass auch die Stute ihre Qualitäten gezeigt hat.

Hengstschau in Herbern 2019 1/47 Hengstschau auf dem Hof Ligges in Herbern Foto: hbm

„Die Hengste sind auf einem Top-Niveau, bei den Stuten müssen wir aufholen“, forderte Raulff die Züchter auf. Mit For the Moment L startete die zweite Freiluft-Hengstschau der Station quasi mit einem dritten Neuzugang. Denn der Vierjährige, durch dessen Adern Blut von For Pleasure und Cornet Obolensky fließt, war nach einer Kolik fast ein Jahr außer Gefecht. Dembelé L, der mit ihm im Vorjahr als Neuzugang präsentiert wurde, ist schon deutlich weiter, hat mit dem ersten Fohlenjahrgang überzeugt und deutet im Sport sein Vermögen an. Nach dem Vater kam ein fünf Tage altes Hengstfohlen in die Bahn. Aloys Thiel ist der Züchter des Dembelé Sprosses, der aus einer im Sport erfolgreichen Stute stammt. Das ist der Weg, den Kai Ligges Züchtern empfiehlt, wenn sie gegenüber ihren Kollegen in den Niederlanden und Belgien aufholen wollen. Und das Fohlen gab es bis zur Hengstschau auf keinem Video. Zudem ist so eine Veranstaltung immer auch ein frühes Treffen im Jahr nach einem langen Winter. Da gibt es viel zu erzählen. Die Autokennzeichen auf der Parkwiese verrieten, dass Westfalen von Ahaus bis ins Lipper- und Sauerland vertreten war.