Tausende suchen den Lenz in Herbern

„Es war super, mehr geht nicht.“ Hubert Streyl, Vorsitzender von Herbern Parat hat genau hingeschaut und ist begeistert: Der 15. Frühlingsmarkt auf den Herberner Straßen hat wahre Menschenmassen angelockt. „Viele Gesichter kennt man gar nicht. Es müssen sehr viele Auswärtige da sein“, sinniert Ewald Gausepohl in seinem Ausstellungslokal an der Südstraße. Er hat von hier den besten Blick auf die Besucher. Bestätigt wird er von allen Kollegen. Das Geschehen auf Mersch-, Süd- und Talstraße hat sich mit seiner bunten Angebotspalette als echter Magnet erwiesen. Die Anziehungskraft reicht weit über die Orts- und Gemeindegrenzen hinaus. Abstecher zu Bockel und zum Raiffeisenmarkt/Zweirad Hölscher gehören für viele Gäste dazu, das Angebot auf der Altenhammstraße liegt dagegen offensichtlich zu weit „vom Schuss“. Obwohl: Der Clemens-August-Express sorgt unermüdlich dafür, dass nicht alle Strecken auf Schusters Rappen zu absolvieren sind.

Winterjackenkalt, aber trocken, so präsentiert sich der Lenz am Sonntag. Die bunte Angebotsvielfalt wird von Geschäftsleuten, von Marktständen und Vereinen geschaffen. Ihr Zusammenspiel funktioniert in Herbern prächtig. So stehen auf der Talstraße Trecker-Oldtimer neben den neuesten Automodellen. Während der Amtsplatz zum größten und gefragtesten Kinderspielplatz von Herbern mutiert, wird auf dem Festplatz ein buntes Programm angeboten. Die Musikschule Ascheberg findet hier eine Bühne. Spielmannszüge bieten einen Vorgeschmack auf die Schützensaison, die Tanzwertstatt Ruhmöller zeigt Auszüge aus ihrem aktuellen Programm und am Ende spielt eine Partyband. Da das Zelt von „Vorsicht Musik - Veranstaltungstechnik“ auch noch Platz beispielsweise für den Teddy-Doc, die Profilschule und die Behindertenhilfe Herbern bietet, ist das neue Angebot ein echter Gewinn für den Markt. Das Ankoppeln von Vereinen funktioniert auch an anderer Stelle, etwa mit dem DRK am Raiffeisenmarkt sowie Landfrauen und Landjugend bei Bockel. Mit 55 Akteuren ist die Liste der Teilnehmer so lang wie nie vorher gewesen. Besonders auf der Südstraße gab es allerlei Dinge zu kaufen. Und wer wollte, nahm einen frisch geschmiedeten Glücksbringer mit nach Hause.

Frühlingsmarkt 2019 in Herbern 1/132 Der 15. Frühlingsmarkt in Herbern gefiel durch eine bunte Angebotsvielfalt Foto: hbm

„Ich bin gespannt, wie viele Leute wiederkommen“. hofft Stefan Hölscher auf nachhaltige Informationsgespräche. Mit gleich sechs Leuten informieren sie über das Zweiradangebot. Und verkaufen dabei vor allen Dingen Kleinigkeiten. Die Kassen dürfen an diesem Sonntag erst um 13 Uhr geöffnet werden. „Es war schwer, den Kunden das mittags zu erklären. Aber wir halten uns natürlich an die Gesetze“, erklärt Anne Bockel am Nachmittag. Da wird verkauft und informiert. Etwa über einen Rasenroboter, der pausenlos durchs Schaufenster fährt.

Eitel Sonnenschein, auch ohne Dauer-Sonne am Herberner Himmel also. Manfred Suthues, einer der Hauptorganisatoren des Frühlingsmarktes, gibt am Ende auch Gedanken weiter, dass der Markt auf einen Samstag vorgezogen werden könnte. Denn bei einem verkaufsoffenen Sonntag sind die Grenzen für offene Ladentüren sehr eng. Deswegen solle die Alternative geprüft werden.